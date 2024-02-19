Aile şirketi gibi belediye yönetimi!

Haber Merkezi

AKP yönetimindeki Çalışkan Belde Belediyesi’nde milyonlarca liralık ihaleler, başkan yardımcısı ve yazı işleri müdürü ile çocuklarının şirketlerine verildi.

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Çalışkan beldesinde AKP’li Belediye Başkanı Nadir Tosun, 31 Mart yerel seçimlerinde yeniden aday gösterildi. MA’nın haberine göre, belediye başkanlığı döneminde oğlu ve belediyede çalışanlarının yakınlarını işe alan Tosun’a dair yeni bir skandal ortaya çıktı. Belediyenin bu zamana kadar açtığı ihalelerin büyük bir bölümü Başkan Yardımcısı Mahmut Yağız ile Yazı İşleri Müdürü Sekvan Yiğit’in doğrudan kendileri ya da çocuklarının sahibi oldukları şirketlere verildi. Elektronik Kamu Alımları Platformu’nda (EKAP) yer alan ihaleler incelendiğinde, Belediyesiden en çok ihale alan şirket Yenidoğa Madencilik, İnşaat ve Hayvancılık, Temizlik Hizmetleri, Uluslararası Taşımacılık Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. oldu. Bu şirketin sahibi ise belediyenin Yazı İşleri Müdürü Sekvan Yiğit. Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan Şırnak Ticaret İl Müdürlüğü bilgilerine göre, 16 Kasım’da Ekrem Olaş tarafından Beytüşşebap kurulan Yenidoğa Şirketi, 3 Temmuz 2017’de Yazı İşleri Müdürü Sekvan Yiğit tarafından 600 bin TL karşılığında satın alındı. Sekvan Yiğit’in aldığı şirkete 23 Ağustos 2017 ile 6 Nisan 2022 tarihleri arasında 5 milyon 496 bin 731 TL değerinde 8 ihale verildi. Belediyeden en çok ihale alan bir diğer şirket ise Saram Lojistik Turizm İnşaat Gıda Sanayi Ticaret İthalat Ltd. Şti. Sahibi Mehmet Salih Tünç olarak görünen şirkete 2014 ile 2023 arasında 5 milyon değerinde 7 ihale verildi.