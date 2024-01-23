Yerel seçim yaklaştıkça kayyum hibeleri hızlandı

Haber Merkezi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kayyumu, seçim öncesi belediyeye ait birçok taşınmazı Milli Eğitim Müdürlüğü ve hazineye tahsis etti.

Kayyum yönetimindeki Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala birçok taşınmazı devretti. MA'nın haberine göre, 10 Ocak tarihli kararla, Ali Emiri Bilgi Evi, Merkez Bilgi Evi, Şehit Ali Gaffar Okan Akademi Lise, Temapark Kitap Kafe, Kardeşlik Parkı ve Kent Meydanı Kitap Kafe, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne tahsis etti.

BEDELSİZ VERDİLER

Söz konusu karara, "Öğrencilerimizin uygun ders çalışma alanlarına kavuşması, öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığının kazandırılması ve öğrencilerimizin zararlı ortam ve alışkanlıklarından korunması ile sınavlara hazırlık ve akademik seviyelerinin yükseltilmesi, Halk Eğitim Merkezlerince açılan kurslarda kayıtlı kursiyerlerimizin daha etkin faydalanabilmesi" gerekçe gösterildi. Kararda, taşınmazların 25 yıllığına tahsis edildiği belirtildi. Kayyum yönetimi, 9 Ocak'ta da Bağlar ilçesinin Alipınar Mahallesi'nde bulunan 0 ada 275 numaralı parsel üzerindeki taşınmazı da Maliye Hazinesine bedelsiz devretti.