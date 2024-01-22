DEM Parti'nin Diyarbakır ön seçimi ikinci tura kaldı
DEM Parti'nin, tekrar sandık kurduğu Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayları ön seçimi, ikinci tura kaldı.
Kaynak: Haber Merkezi
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adaylarını belirlemek üzere dün ön seçim düzenledi.
Erkek Eş Başkan aday adaylarının yüzde 50+1 oy oranı yakalayamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.
Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre oylamanın ikinci turunda ilk ikiye kalan aday adaylarından Doğan Hatun ve Garip Kandemir yarışacak.
İkinci tur seçimi yarın gerçekleşecek.
Yüzde 50+1 oranını yakalayan aday adaylarından Serra Bucak'ın oy oranına yapılan itirazların incelemesinin ardından başlatılan oy sayımı ise sürüyor.
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