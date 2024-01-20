Ön seçim iptal edildi: DEM Parti Diyarbakır'da yeniden sandık kuracak

DEM Parti’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkan adaylarını belirlemek için yaptığı ilk tur ön seçim iptal edildi. 14 aday için yeniden sandık kurulacak.

DEM Parti, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkan adaylarını belirlemek için yaptığı ön seçimi itirazlar üzerine iptal etti. Seçim, 21 Ocak Pazar günü (yarın) tekrarlanacak.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır İl Seçim Koordinasyonu, kentte yapılacak olan ön seçimlere ilişkin açıklama yaptı.

Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Genel Merkezi’nde yapılan açıklamaya, DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye eşbaşkan aday adaylarının tümü katıldı. DEM Parti Diyarbakır İl Seçim Koordinasyonu Eşsözcüsü Sultan Yaray, demokrasinin önemine dikkat çekti. Yaray, “Omuzlarımıza aldığımız yük hafif bir yük değil. Tek isteğimiz halkın istediği adil bir seçim olmasıdır” dedi.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Yaray’ın ardından açıklamayı okuyan DEM Parti Diyarbakır İl Seçim Koordinasyonu Eşsözcüsü Abbas Şahin şunları kaydetti:

“Amed’de kusursuz bir zafere ulaşmak için uzun zaman önce başlattığımız çalışmalarımız kapsamında geçtiğimiz hafta ön seçimleri gerçekleştirdik. Türkiye’nin demokrasiden fersah fersah uzaklaştırıldığı bir dönemde, güçlü ve kapsamlı bir katılımla gerçekleşen önseçimler demokrasi devriminin kapılarını aralamıştır. Amed Büyükşehir Belediyesi için yapılan ön seçimlerle ilgili bir kısmı kamuoyuna da yansıyan teknik aksaklıklara yapılan itirazlar Amed İl Seçim Koordinasyonunca değerlendirilmiştir.

Bu değerlendirme kapsamında Amed halkının iradesinin ön seçimlere tam ve güçlü şekilde yansıması, herhangi bir kuşkuya yer vermemek için Amed Büyükşehir Belediyesi ön seçimleri tüm ilçelerde iptal edilmiştir. Amed Büyükşehir Belediyesi ön seçimleri eksiklikler giderilerek en güçlü katılımı sağlamak için tüm ilçelerde 21 Ocak Pazar günü ilk tur önseçim olarak yeniden yapılacaktır. Bu kapsamda iptal edilen Yenişehir ilçesi için ilk tur ön seçimi 20 Ocak Cumartesi günü, ön seçimi yapılan ilçe eşbaşkanlıklarının seçimlerinin ikinci turları ise 21 Ocak Pazar günü yapılacaktır.”