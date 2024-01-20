DEM Parti aday belirlemede 50+1 tartışması yaşıyor

DEM Parti’nin yerel seçim adayları için yaptığı halk oylamaları sürüyor. Birçok seçim 2. Tura kalırken 50+1 kuralı tartışma yarattı. Kuraldan ötürü adaylıktan çekilen Ahmet Türk hakkında ise görüşmeler sürüyor.

Öncü DURMUŞ

31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler için çalışmalarını sürdüren DEM Parti, belediye eş başkan adaylarının belirlenmesi için 46 il ve ilçede halk oylamaları gerçekleştirdi. Kurulan sandıklarda bugüne kadar on binlerce delege oy kullanırken halk oylamaları sürüyor.

Seçimlerin birçoğu ise ‘50+1’ çoğunluğunun sağlanamamasıyla beraber ikinci tura kaldı. Aday belirleme süreçlerindeki izlenilen ön seçim yolu partide olumlu bir hava yaratsa da seçimlerin çoğunluğunun ikinci tura kalması da tartışmalara yol açtı. Mardin Aday Adayı Ahmet Türk’ün adaylıktan çekilmesi ise bu tartışmalara damga vurdu. Türk, Mardin’de yapılan ön seçimlerde birinci çıkmasına rağmen 50+1 kuralı gereği seçim ikinci tura kalınca adaylıktan çekildiğini açıkladı. Yıllardır Kürt siyasi hareketi içerisinde bulunan, 3 dönem belediye başkanı seçilmiş olan Ahmet Türk’ün bu kararı ise tartışmaları artırdı.

Artı Gerçek’e konuşan Türk, “Sekiz kişinin girdiği bir seçimden yüzde 50+1 oy alınması nasıl mümkün olabilir ki? Herkes ön seçime girer, en fazla oyu alan aday olur, akla uygun yöntem budur.” dedi.

AHMET TÜRK’ÜN ADAYLIĞI GÖRÜŞÜLÜYOR

Halk oylamaları ile ilgili değerlendirmeler de bulunan DEM Parti Hakkari Milletvekili Vezir Parlak, “Öncelikle halk oylaması kararımız, aday belirleme sürecini nasıl daha demokratik hale getiririz sorusu üzerine çıkmış bir karar oldu. Partinin bütün organları da bunu nasıl işletileceğini tartıştı. Bunun sonucunda 50+1 kuralının da birbirine çok daha yakın adaylar olduğu gerekçesi ile daha demokratik olacağı kararlaştırıldı” dedi.

Karara itirazların da olduğunu vurgulayan Parlak, “İtirazlar geldi ancak yerellerden MYK’ya kadar ağırlık bu yöndeydi. Mardin ile ilgili mesele ise 50+1 üzerinden çıktı ancak Ahmet Türk bizim sembol isimlerimizden, siyaset üstü isimlerimizden birisi. Bu süreç için de çok desteğini gördük. İlk turda da Ahmet Türk’ün çok büyük farkı var. Yani halk onu açık bir şekilde istiyor. Her ne kadar çekildiğini açıklasa da biz de bu konuyu görüşmeye devam ediyoruz. Parti organlarımız gerekli temaslarını sürdürüyor. Öte yandan devletin olanca saldırılarını da düşünürsek bizim de eksikliklerimiz olmakla beraber yerel seçimlerde nasıl daha güçlü hale getireceğimizi tartışmaya devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

‘KİMİN ADAYI’ SORUSUNUN ÖNÜNE GEÇİLMEK İSTENDİ

Gazeteci Namık Durukan da tartışılan halk oylamaları hakkında konuştu. Ön seçim kararının yerel seçimlerin ardından çıkabilecek olası tartışmaları da engellemek adına iyi bir yöntem olduğunu vurgulayan Durukan, “50+1 kuralı çeşitli tartışmalara yol açtı. Parti tabanı ve aday adayları arasında eleştiriler meydana geliyor.” dedi.

Durukan şöyle konuştu: “Geçmişte aday belirleme süreçlerinde, adaylar hakkında merkez ataması, ‘kimlerin adayı’ gibi tartışmalar çok fazla dönüyordu. DEM Parti, halk oylaması ile bu iddiaların önüne de bir nebze geçmek için bir hamle yaptı. Adaylıktan geri çekilen Ahmet Türk, 2 kez görevden alınmış bir belediye başkanı. Dolayısıyla tekrar belediye başkan olmak istediği bilinen bir şey. Bu sebeple biraz hayal kırıklığı yaşadı diyebiliriz.”