Ailesi açıkladı: Hamas'ın kaçırdığı Shani Louk hayatını kaybetti

Hamas militanlarının, 7 Ekim'de İsrail'e düzenlenen saldırının ardından kaçırdığı ve kamyonet üzerinde Gazze'de dolaştırarak teşhir ettiği 23 yaşındaki İsrail-Almanya çifte vatandaşı Shani Louk, hayatını kaybetti.

İsrail'de düzenlenen müzik festivaline katılan ve Hamas'ın saldırısında kaçırılan 23 yaşındaki Shani Louk, hayatını kaybetti. Louk'un kız kardeşi Adi Louk, Instagram hesabından paylaştığı mesajda, “Kız kardeşim Shani Nicole Louk’un ölümünü üzülerek duyuruyoruz” ifadelerine yer verdi.

Shani'nin kuzeni Ruth, "Dün İsrailli yetkililerden resmi bir bildirim aldık. Yazılı bir mektupta onun hayatta olmadığını doğrulayan DNA ile ilgili kanıtlar bulunduğunu belirtiyorlardı" derken anne Ricarda Louk ise Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada kızının cansız bedeninin bulunamadığını, ancak bulunan bir kafatası kemiği parçası üzerinde DNA testi yapıldığını belirtti.

Louk'un ölümüne dair daha fazla bilgi verilmedi.

İSRAİL DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI İLK PAYLAŞIMINI SİLDİ

İsrail Dışişleri Bakanlığı da Louk'un ölümüne ilişkin açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yapılan ilk paylaşımda Louk'un cansız bedeninin bulunduğu ve kimliğinin tespit edildiği belirtilirken bu paylaşım kısa süre sonra silindi ve yeni bir paylaşıma yer verildi.

Bakanlığın yeni açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Almanya-İsrail vatandaşı 23 yaşındaki Shani Louk'un ölümünün doğrulandığını paylaşmaktan büyük üzüntü duyuyoruz. Bir müzik festivalinden kaçırılan ve Hamas teröristleri tarafından işkence edilerek Gazze'de dolaştırılan Shani, akıl almaz dehşetler yaşadı. Kalbimiz kırık. Hatırasını anıyoruz."

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın öncülüğündeki Filistinli grupların 7 Ekim Cumartesi günü İsrail'e düzenlediği saldırılardan bir gün sonra Shani Louk'un sosyal medyaya düşen görüntüleri gündem yaratmıştı. Basına yansıyan videolarda Hamas militanlarının İsrail'deki müzik festivalinden kaçırdıkları Louk'u kamyonetle Gazze sokaklarında gezdirerek aşaladığı ve teşhir ettiği görülüyordu.

Almanya-İsrail çifte vatandaşı olduğu belirtilen Louk'un annesi, görüntülerde yer alan kişinin kızı Shani olduğunu belirterek yardım istemişti.