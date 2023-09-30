Airbnb'de yeni dönem: 3 şart öne çıkıyor

Türkiye'de son dönemde gündemde olan Airbnb platformu üzerinden yapılan turistik faaliyetlere yeni düzenleme geliyor. Ekim ayında çıkması beklenen düzenlemelerde yangın merdiveni, tabela zorunluluğu ve apartman sakinlerinden izin alınması gibi maddeler öne çıkıyor.

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Fotoğraf: AA