Airbnb'de yeni dönem: 3 şart öne çıkıyor
Türkiye'de son dönemde gündemde olan Airbnb platformu üzerinden yapılan turistik faaliyetlere yeni düzenleme geliyor. Ekim ayında çıkması beklenen düzenlemelerde yangın merdiveni, tabela zorunluluğu ve apartman sakinlerinden izin alınması gibi maddeler öne çıkıyor.
Konutların kısa süre için konaklayacak yer arayan insanlara kiralamasına imkan veren bir uygulama olan Airbnb için yeni düzenleme geliyor.
BloombergHT'de yer alan habere göre, Airbnb yapılan konutta mutlaka yangın merdiveni zorunluluğu getirilecek.
Airbnb yapılacak binaya turizm konutu tabelası asılması şart olacak.
Apartman içerisinde bir daire Airbnb yapacaksa apartman sakinlerinden izin alacak. İzin verilmediği takdirde apartman dairesinde Airbnb yapılamayacak.
Bunlarla birlikte başka düzenlemelerin de gündeme geleceği belirtiliyor.
AIRBNB NEDİR?
Airbnb, konut sahiplerinin, konaklayacak yer arayan insanlara konutlarını kısa süreliğine kiralamasına imkan veren bir uygulama.
192 ülkede 33 bin şehirde 800 binin üzerinde kiralık mekan seçeneği sunan Airbnb, Ağustos 2008'de ABD'nin San Fransisco şehrinde kuruldu.
Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan bu uygulama sayesinde insanlar, konaklamalarını daha ekonomik şekilde gerçekleştirebiliyor.