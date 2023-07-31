Bakan Ersoy açıkladı: ‘Airbnb vergisi’ geliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, evlerini günübirlik olarak kiralayanların da vergi ödeyeceğini söyledi. “Sektörde Airbnb olarak tarif ediliyor ama biz aslında günübirlik kullanım diyoruz buna” ifadelerini kullanan Ersoy, “Bu tarz evlere açıkçası bakanlığımız bir mevzuat çalışması başlattı. Yıl sonuna kadar da hayata geçireceğiz” şeklinde konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizmde 2023 yılın ilk 6 ayının rakamları ile gündemdeki konuları değerlendirmek üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda Bakan Ersoy, günübirlik kiralanan evlerle ilgili başlatılan mevzuat çalışmasının yıl sonuna kadar hayata geçirileceğini söyledi. Bu evlere sertifika belgelendirme şartı getireceklerini ifade eden Ersoy, elde edilen gelirden de vergi alınacağını duyurdu:

“Günübirlik kiralanan evlere sertifika belgelendirme şartı getireceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bir belge almak zorunda olacaklar ve konaklayan kişileri düzenli olarak bildirmekle yükümlü olacaklar. Ayrıca buradan elde ettikleri gelirle ilgili de bir vergi olacak.”

“Sektörde Airbnb olarak tarif ediliyor ama biz aslında günübirlik kullanım diyoruz buna” diyen Ersoy, “Bu tarz evlere açıkçası bakanlığımız bir mevzuat çalışması başlattı. Yıl sonuna kadar da hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

KONAKLAYANLARI BİLDİRECEKLER

“Ne yapacağız? Bu tarz günübirlik kiralanan evlere normal kiralama dışında bir sertifika belgelendirme şartı getireceğiz kanuni mevzuatta bir değişiklik yaparak” diyen Ersoy, “Vergiyi de Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırmaları gerekecek. Bu aynı zamanda rekabet eşitliğini sağlamak açısından önemli. Yani dünyada nasıl oluyorsa Türkiye’de de o şekilde mevzuatları şekillendiriyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar burada mevzuat düzenlemelerini de yapacağız. Hepsi kayıtlı ekonomi haline gelecekler” değerlendirmesinde bulundu.

Bu evlerde konaklayan kişilerin düzenli olarak bildirileceğini belirten Ersoy, şu ifadelere yer verdi:

“Ama biz bakın bu günübirlik evlere karşı değiliz sadece dünyada olduğu gibi belli bir belgelendirme ile ve mevzuatlara uygun şekilde yapılması taraftarıyız. Yoksa bu da bir turizm şeklidir. Bunun da çok talebi var dünyada olduğu gibi bizde de bu talep var ve bu talepten yararlanmamız gerekiyor.”

AIRBNB NEDİR?

Airbnb, konut sahiplerinin, konaklayacak yer arayan insanlara konutlarını kısa süreliğine kiralamasına imkan veren bir uygulama.

192 ülkede 33 bin şehirde 800 binin üzerinde kiralık mekan seçeneği sunan Airbnb, Ağustos 2008'de ABD'nin San Fransisco şehrinde kuruldu.

Türkiye’de de yaygın olarak kullanılan bu uygulama sayesinde insanlar, konaklamalarını daha ekonomik şekilde gerçekleştirebiliyor.