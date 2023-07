Ev sahibi kirayı 10 bin lira yapmak istedi: Kabul etmeyen kiracıyı yakınlarıyla birlikte darp etti

Diyarbakır’da bir sitede oturan N.Ö.’nün ev sahibi M.H.Ş., 2 bin 600 lira olan kirasını 10 bin lira yapmak istedi. Kiranın yasal sınır olan yüzde 25 oranında artırılmasını isteyen N.Ö., evden çıkmasını isteyen ev sahibinin de aralarında olduğu 5 kişi tarafından darbedildi.

Diyarbakır'da ev kirası 2 bin 600 lira olan N.Ö. aylık kirayı 10 bin liraya çıkarmak isteyen ev sahibi M.H.Ş. ve yakınları tarafından dapr edildi.

Olay, dün gece Fabrika Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi.

İddiaya göre ev sahibi M.H.Ş., 2 yıllık kiracısı N.Ö.’den 2 bin 600 lira olan kirasını 10 bin liraya yükseltmek istedi.

Bunu kabul etmeyen N.Ö., yasal sınır olan yüzde 25 oranında artırılmasını istedi.

Evden çıkmasını isteyen ev sahibi M.H.Ş., 4 yakınıyla beraber gelerek eşi ve 2 çocuğuyla sitenin bahçesinde bankta oturan N.Ö. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle N.Ö., kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralandı.

Darp raporu alan N.Ö., polis merkezine giderek ev sahibi ve kendisine saldıranlar hakkında şikayetçi oldu.

"SÜREKLİ TEHDİT EDİLİYORUZ, CAN GÜVENLİĞİMİZ YOK"

Saldırıya uğrayan N.Ö.’nün eşi Şelal Ö., sürekli tehdit edildiklerini ve can güvenliklerinin olmadığını belirterek, “Biz 2 yıldır burada yaşıyoruz. Bu süre içerisinde bize yaptırmadığı huzursuzluk ve terbiyesizlik kalmadı. Sürekli bizi tehdit etmeye ve evi basmaya çalışıyor. Pazarda beni gördüğünde evin bize pahalıya mal olacağını söylüyor. Sürekli bizi korkutuyor. Hiçbir yere gidemez olduk. Çocuğum, eşim ve kendimin can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum. Sürekli bizi tehdit ediyor. Biz parkta oturuyorduk. Kirayı 2 bin 600 lira olarak anlaşmıştık. Ev sahibi dün akşam eşimi arayarak onunla konuşacağını söyledi. Geldiklerinde ise birden adamlarını toplayarak eşime saldırmaya başladılar. Zaten arabayla gelmişlerdi ve çok fazla kişi vardı. Onlar da silah ve bıçaklar vardı. Dün karakola gidip şikayetçi olduk. Kendisinin ifade vereceğini, yine geleceğini söyledi. Buradan yetkililere sesleniyorum, bir şeylerin gerçekleşmesi için bir can kaybının olması mı gerekiyor? Lütfen gereği yapılsın. Huzurumuz kalmadı. Çocuklarımı okula gönderemez oldum. Sürekli bizi arayarak, herkes 8-10 bin liraya oturuyor, ben neden bu fiyata sizi oturtayım diyor” dedi.