Akademisyenin "seküler hilafet" açıklaması sosyal medyada yeniden gündem oldu

Doç Dr. Naciye Selin Şenocak'ın 2015 yılında yaptığı "seküler hilafet" açıklaması yeniden gündem oldu. "Seküler hilafet" kavramını ortaya atan Şenocak, kurulacak yapının da Türkiye önderliğinde olması gerektiğini savunuyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Doç Dr. Naciye Selin Şenocak'ın hilafeti savunduğu sözleri, sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Şenocak, 2015 yılında yaptığı konuşmada, hilafetin yeniden gündeme gelmesi gerektiğini ve bunun da Türkiye liderliğinde yapılması gerektiğini söylüyor.

Müslüman ülkelerinin siyasi işbirliği içerisinde kendilerine karşı yöneltilen tehditlere karşı bir arada olması için "hilafet" kurumunun yeniden düşünülüp seküler bir şekilde uygulamaya konulması gerektiğini savunuyor.

Şenocak, bir basın mensubuna verdiği demeçte şunları söylüyor:

"Özellikle altını çizmek istediğim husus, hilafetin yeniden gündeme gelmesi gerektiği ve Türkiye’nin liderliğinde bunun yapılması gerekiyor. İttihadı İslam Teşkilatı çerçevesinde Müslüman ülkelerin bir araya geldiği yani Müslüman ülkelerinin siyasi işbirliği içerisinde kendilerine karşı yöneltilen tehditlere karşı olsun gerek onların haklarının korunması olsun içerideki çarpık yapılaşmayı düzene sokacak bir teşkilat lazım. Bunun da başını Türkiye çekebilir çünkü Meclis'te hala mevcut. Aynen BM'deki gibi müslüman ülkeler bir araya gelir. Bu ülkelerin karar ve siyasi mekanizmalarında söz sahibi olunur. Bahsettiğimiz dini bir hliafet kurumu değil. Bir yapı. Müslüman ülkelerin bir arada olduğu bir yapı. Çünkü birlikten güç doğar."