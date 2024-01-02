Anıtkabir'de skandal: Şeriat çağrısı yapıldı!

Anıtkabir’de, şeriat çağrısı yapan kimliği belirsiz bir kişi, "Kahrolsun Cumhuriyet‘e" diye bağırarak "Şeriat gelecek" şeklinde slogan attı. Yurttaşların tepki gösterdiği şahsın gözaltına alındığı öğrenildi. Geçtiğimiz cumartesi günü yaşandığı belirtilen olaya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kimliği belirsiz bir şahıs, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün naaşının yer aldığı Anıtkabir'de, "Lanet olsun Cumhuriyet" ve "Şeriat gelecek" diye bağırdı.

Sözcü'nün aktardığına göre, geçtiğimiz cumartei günü (30 Aralık) yaşanan olayda, Anıtkabir'e giden bir şahıs, "Lanet olsun Cumhuriyet'e" ve "Şeriat gelecek" diye slogan attı. Söz konusu anlar, çevredeki yurttaşlar tarafından da kayıt altına alındı.

Yurttaşların tepki gösterdiği şahıs, önce Anıtkabir görevlileri tarafından uyarıldı, daha sonra ise askerler tarafından alınarak polise teslim edildi.

Söz konusu şahıs hakkında resmi bir açıklama yapılmadı.