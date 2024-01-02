Özgür Özel'den 'tutuklama kararı yanlış' tepkisi: Vekil görevlendirildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tevhid bayrağı açan kişiye yumruk attığı gerekçesiyle tutuklanan gencin babası ile telefonda görüştü. Tutuklama kararının yanlış olduğunu belirten Özel, aileye hukuki destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Özel, Ege’yi cezaevinde ziyaret etmek için İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'i görevlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşünden dönen ve elinde tevhid bayrağı olan şahsa yumruk attığı gerekçesiyle tutulanan Ege Akersoy’un babası Zafer Akersoy ile telefonla görüştü.

Özel, baba Akersoy’a geçmiş olsun dileklerini ileterek, Ege’nin durumu hakkında bilgi aldı.

TUTUKLAMA KARARI YANLIŞ

Tutuklama kararını yanlış bulduklarını belirten Özel, aileye hukuki destek vermeye hazır olduklarını ve en kısa sürede bir milletvekilinin Ege’yi cezaevinde ziyaret edeceğini ifade etti.

Özel, başarılı bir öğrenci olan Ege’nin geleceğinin ve eğitim hakkının, siyasi tartışmaların üzerinde olduğunun altını çizdi. Özel, Cumhuriyet Halk Partisi olarak şiddeti asla savunmadıklarını, ancak yapılan tutuklamanın kanuna da aykırı olduğunu, süreci sonuna kadar takip edeceklerini vurguladı.

Öte yandan, Ege’yi cezaevinde ziyaret etmek için İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer görevlendirildi.