Miting görüntülerini paylaşıp hilafet çağrısı yaptılar

Radikal dinci Hizb-ut Tahrir örgütünün yayın organı Köklü Değişim, İstanbul’da 17 Aralık’ta gerçekleşen mitingin görüntülerini paylaşarak hilafet çağrısı yapmıştı. Grubun önde gelen isimlerinden Yılmaz Çelik, bu paylaşımı 15 gün sonra yeniden paylaşarak, “Geliyor gelmekte olan! Hiç bir güç hiç bir kuvvet bu gelişi durduramayacaktır! Hilafet” dedi.

birgun.net

İstanbul’da iktidarla ilişkili TÜGVA’nın çağrısıyla düzenlenen ve birçok farklı derneğin katılım gösterdiği “Şehitlere rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet” yürüyüşü sonrasında Tevhid bayrağı taşıyan İsmail Aydemir adlı şahsa yönelik yumruklu saldırı gündemdeyken, sokaklarda hilafet çağrısı yapan radikal dinci gruplar “hilafet” talebini daha yüksek sesle dillendirmeye başladı.

Tevhid bayrağı nedir? "Kelime-i Tevhid" bayrağı “La ilahe illallah, Muhammedün Resullullah" yazan bir bayrak. Türkçede “Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah’ın resulüdür” anlamına geliyor. Hilafet bayrağında ise 3 hilal bulunuyor.

İstanbul’da 17 Aralık günü, kendi medya organı “Köklü Değişim” adı altında “Gazze İçin Tek Yürek Tek Ses Yürüyüşü” gerçekleştiren Hizb-ut-Tahrir örgütü, miting sonrası sosyal medya hesaplarından hilafet çağrılı paylaşımlar yaptı.

“Tek ümmet, tek devlet, tek çözüm hilafet” gibi sloganların atıldığı ve “Filistin hilafetle kurtulur” pankartının taşındığı mitinge ilişkin görüntüler, “Köklü Değişim Medya” ve “HizbutTahrir Türkiye” isimli X hesaplarından “Yürüyor hilafete Hizb ut-Tahrir” sözlerinin geçtiği şarkı eşliğinde paylaşıldı.

Hilafet propagandasının yapıldığı mitinge herhangi bir soruşturma açılmazken, mitinge dair bu görüntüler, 17 Aralık gününden sonra defalarca Köklü Medya ve Hizb-ut Tahrir’in sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Grubun önde gelen isimlerinden Yılmaz Çelik’in, miting için hazırlanan hilafet çağrılı videoyu, İstanbul Şişhane’de Tevhid bayrağı taşıyan kişiye bir genç tarafından yumruk atılması sonrası yeniden paylaşması dikkat çekti. Çelik yaptığı paylaşımda, “Geliyor gelmekte olan! Hiç bir güç hiç bir kuvvet bu gelişi durduramayacaktır! Hilafet” ifadelerini kullandı.

Geliyor gelmekte olan!



Hiç bir güç hiç bir kuvvet bu gelişi durduramayacaktır!



Hilafet#Tsunamipic.twitter.com/9rAEVFhxjg — Yılmaz Çelik (@yilmazcelikkd) January 1, 2024

HİZB-UT TAHRİR NE AMAÇLIYOR?

1953 yılında Filistinli Muhammed Takiyyuddin en-Nebhani tarafından Kudüs'te kurulan Hizb-ut Tahrir (Türkçe “Kurtuluş”), o yıllardan bu yana küresel çapta faaliyet yürütüyor. Türkiye’de de on yıllardır aktif olan örgütün faaliyetleri Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Rusya ve Çin gibi ülkelerde yasaklanmış durumda.

Türkiye’de Ankara merkezli örgütlenen Hizb-ut Tahrir, Cumhuriyet ve laiklik başta olmak üzere demokrasinin tüm değerlerine karşı. Örgütün yayınlarında hilafet çağrısı yapılıyor. En önemli amaç, şeriat kurallarıyla yönetilecek bir hilafet devleti kurmak.

Hizb-ut Tahrir siyasi seçimlere de karşı. Örgüt devamlı “oy kullanmama” çağrısı yapıyor. AKP’ye de mesafeli olsa da Hizb-ut Tahrir, AKP’li belediyelerin etkinliklerinde kendine yer buluyor. Örneğin Maraş’ta AKP’li Onikişubat Belediyesi tarafından 2023’ün Kasım ayında düzenlenen Expo Kitap Fuarı’nda Hizb-ut Tahrir stant açmıştı.

Yargıtay’ın da Hizb-ut Tahrir'i ‘terör örgütü’ olarak niteleyen kararları bulunuyor. Bununla birlikte Anayasa Mahkemesi’nin örgüt yargılamalarıyla ilgili verdiği bir hak ihlali kararı, örgütün “hukuki olarak terör örgütü değiliz” şeklindeki yorumuna kaynak oluşturuyor. Yerel mahkemeler de örgütle ilgili birbirinden farklı kararlara imza atıyor.