Tevhid bayrağı açan kişiye yumruk atmıştı: İfadesi ortaya çıktı

Elinde tevhid bayrağı olan şahsa yumruk atan ve tutuklanan genç, ifadesinde, "'Sen Türk değil misin, hassas zamanlardayız’ dedim. Kendisi de bana ‘istediğimi taşırım’ dedi. Aramızda bir itişme oldu. Kendisi yanıma gelince kendimi korumak amacıyla yumruk attım" ifadelerini kullandı.

İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşünden dönen ve elinde tevhid bayrağı olan şahsa yumruk attığı gerekçesiyle tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı.

Ege A. isimli genç, savcılık ifadesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği son sınıf öğrencisi olduğunu söyleyerek, “Benim babam emekli binbaşıdır ve ben de milliyetçi duygularla yetiştirildim" dedi.

"ARAMIZDA BİR İTİŞME OLDU"

Ege A., şöyle devam etti: "Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan tarafından ülkemizin kurucu liderinin fotoğrafı mesele edilerek ülkemiz aleyhine uygulama yapılması, yaşanan terör saldırıları sonucunda 12 askerimizin şehit edilmesinden sonra ben de bir Türk vatandaşından Türk bayrağı taşımasını beklerken karşımdan gelen yeşil üzerine Arapça yazılı bayrak taşıyan kişiye, ‘sen Türk değil misin, hassas zamanlardayız’ dedim. Kendisi de bana ‘istediğimi taşırım’ dedi. Aramızda bir itişme oldu."

"Kendisi yanıma gelince kendimi korumak amacıyla yumruk attım" diyen genç, "Sözlü olarak uyarmam gerekirdi. Olay nedeniyle pişmanım. Ben herhangi bir ulusa yönelik aşağılayıcı bir söz söylemedim. Sadece Türk vatandaşı olduğunu tahmin ettiğim kişiyi uyarmak istedim. Olaydan sonra etraftan tanımadığım bir kişi de bana vurdu. Bana vuran kişiden de şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.