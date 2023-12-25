Akademisyenlerini savunan öğrencilere ‘tekbir'li provokasyon

Dışarıda bırakılan ayakkabıların içeri alınması gerektiğini belirttiği için hedef gösterilen akademisyene öğrencileri sahip çıktı. Öğrencilerin destek açıklaması için toplandığı alana gelen bir grupsa tekbir getirdi.

Kadir Has Üniversitesi yakınlarına gelen öğrenciler, akademisyenlerine destek verdi. ‘Türkiye laiktir, lalik kalacak’ sloganlarının atıldığı alana daha sonra gelen grup tekbir getirerek öğrencileri hedef aldı.

Polisin de geldiği olay yerinde basın açıklaması yapan öğrenciler, akademisyenin hedef gösterilmesine tepki gösterdi.

Laiklik vurgusu yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Yanyınlanan bu içerikler, akademisyenimiz, biz öğrenciler ve tüm Kadir Has Üniversitesi için tehdit niteliği taşımaktadır. Bu yapay gündem oluşturma çabasını belirli aralıklarla tekrarlandığını söylemek kaçınılmazdır. Kaldı ki Türkiye Cumhuriyeti, laik bir hukuk devleti olup, ülkemizde yaşayan herkes düşünce, vicdan ve din hürriyetine sahiptir.

İbadethane, hedef gösterilen akademisyenimizin de dediği gibi tüm inançlara saygılı bir şekilde kullanıma açıktır. Bu haliyle toplu yaşam ilkelerine saygı duymak herkesin sorumluluğudur.

Bu toplu kullanımdan rahatsız olanlar için de okulumuza 100 metre mesafede ayrı ibadet yeri mevcuttur.

Fakat okulumuz içerisinde yer alan ibadethanedeki ayakkabılığı kullanmayarak uyarıları dikkate almaksızın bu basit hususu dahi büyüten kişileri toplu yaşam alanlarına saygı göstermeyişini desteklememiz mümkün değildir.

Bir diğer yandan bizlere akademik alanda bize her türlü bilgiyi vermeye çalışan akademisyenimiz, vahim bir açıyla videoya çekilerek hedef gösterilmesini hiçbir suretle kabul etmeyeceğimizi belirtmek isteriz.

İlgili hedef gösterme çağrısını yapan ve bu konuda örgütlenme sağlayan TÜGVA muadili kurumlar, biz öğrenciler için en güvenilir alanımız olan okulumuz için tehdit yarattığını söylemek kaçınılmazdır.

Üniversitelerin böyle propagandalara malzeme edilmesine göz yummayacağız. Olayı algı oluşturmaya dönüştürenlerin bilinçli politikalar ürettiğini söyleyebiliriz. Son olarak akademisyenimize psikolojik şiddet uygulanması hakkında ilgili birimler tarafından soruşturma açılmasını bekliyoruz.”

NE OLMUŞTU?

Kadir Has Üniversitesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan bir tartışma sosyal medyaya yansımıştı.

Bir öğrencinin telefon kamerasıyla çekilen görüntülerde, akademisyen üniversitenin içerisindeki ibadethanenin önüne bırakılan ayakkabılardan rahatsız olduğu söyleyerek "Kapımın önünde 18 tane ayakkabı görmek zorunda değilim. Kokan ayakkabılarınızı görmek zorunda değilim" demişti.

Akademisyen, ibadethane alanında ayakkabılar için ayrılan bir bölüm olduğunu ve oranın kullanılmasını istemişti.



İçeri ayakkabısıyla giren akademisyene öğrenciler, "Burası mescit böyle giremezsiniz" şeklinde tepki gösterdi. Akademisyen de "Burası mescit değil, ibadethane. Burası sadece sizin ibadethaneniz değil, burası benim de ibadethanem. Burası mescit değil" diyerek alanın herkese açık bir yer olduğunu vurgulanmıştı.

ERDOĞAN’IN BAŞDANIŞMANI AKADEMİSYENİ HEDEF ALDI



Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı. Söz konusu videoyu sosyal medya hesabından alıntılayan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başdanışmanı Oktay Saral, akademisyeni hedef almıştı.

İNCELEM

Kadir Has Üniversitesi’nin sosyal medya hesabından söz konusu görüntülere dair inceleme başlatıldığı duyurulmuştu.