AKARYAKIT FİYATLARI: 8 Mart 2024 akaryakıt, benzin, motorin, LPG fiyatı

AKARYAKIT FİYATLARI | Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? 8 Mart akaryakıt, benzin, motorin fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Peki, benzin, motorin, LPG güncel fiyatları ne kadar? İşte 8 Mart 2024 akaryakıt, benzin, motorin fiyatları

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