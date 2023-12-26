Akaryakıt zammı kamuyu da yaktı

Akaryakıt zamları, kamu harcamalarını da katladı. Ocakta 1,6 milyon litre akaryakıtı 28,7 milyon TL’ye alan Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, aralıkta 41,3 milyon TL ödeyerek ancak 1,3 milyon litre akaryakıt alabildi.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP’nin ekonomi politikası, Türkiye'yi felakete sürükledi. Türkiye’de iğneden ipliğe her şey, birbiri ardına yapılan zamlar ile adeta ateş pahası oldu. Milyonlarca yurttaş, yaşamını sürdürebileceği en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamaz hale geldi. Türk Lirası’nda yaşanan çarpıcı değer kaybı, akaryakıt fiyatlarına da yansıdı.

2010 yılında 3,90 TL olan benzinin litre fiyatı Aralık 2023 itibarıyla 35,17 TL’ye, 3,30 TL olan motorinin litre fiyatı ise Aralık 2023 itibarıyla 37,77 TL’ye fırladı. Yurttaş, katlanarak artan akaryakıt fiyatları nedeniyle arabasını çalıştırmaya korkar hale gelirken kamunun da akaryakıt gideri çarpıcı boyutlara ulaştı.

BÜTÇE YÜKÜ KATLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’nün akaryakıt alım ihaleleri de pompa fiyatlarının bütçeye yükünü gözler önüne serdi. Ocak 2023’te 1 milyon 640 bin litre akaryakıt için 28 milyon 781 bin TL ödeyen müdürlüğün, aynı parayla Aralık 2023’te yalnızca 1 milyon 180 bin litre akaryakıt alabildiği öğrenildi.

ÇARPICI ARTIŞ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, ocak ayında iki farklı ihale ile toplam 1 milyon 640 bin litre akaryakıt aldı. Toplam 1,6 milyon litrelik akaryakıt için ödenen para ise kayıtlara, 28 milyon 781 bin TL olarak geçti. Müdürlük, Aralık 2023’te ise 482 adet taşıt için toplam 1 milyon 350 bin litrelik akaryakıt alım ihalesi açtı. İhale kapsamında temin edilen akaryakıt için toplam 41 milyon 323 bin TL ödeme yapıldı.

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FİYATLAR YERİNDE DURMUYOR

Akaryakıt fiyatlarında yıllar itibarıyla yaşanan değişim, iktidarın ekonomi politikasının yarattığı olumsuz etkiyi ortaya koyuyor. Benzin ve motorinin litre fiyatlarında yıllara göre yaşanan değişim, şöyle sıralanıyor:

Benzin:

2018: 5,8 TL

2019: 6,9 TL

2020: 7,1 TL

2021: 12,2 TL

2022: 19,2 TL

2023: 35,1 TL (Aralık)

Motorin:

2018: 5,6 TL

2019: 6,5 TL

2020: 6,5 TL

2021: 11,4 TL

2022: 23,1 TL

2023: 37,7 TL (Aralık)