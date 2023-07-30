Akbelen'de direniş 7. gününde devam ediyor

Akbelen Ormanı'ndaki ağaç kesimine karşı nöbete başlayan yurttaşların direnişi, yedinci gününde sürüyor.

Asena TUNCA

Muğla Akbelen’de Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nın kömür sahasını genişletmek için başlayan ağaç kesimine karşı direniş yedinci gününde de devam ediyor.

Gözaltına alınan, darp edilen, biber gazı ve tazyikli suya maruz kalan yaşam savunucuları, direniş alanını terk etmiyor.

DİRENİŞİN 6. GÜNÜNDE NELER YAŞANDI?

Akbelen’de Limak Holding ve IC Holding’in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nın kömür sahasını genişletmek için başlayan ağaç kesimine karşı direniş tüm baskılara rağmen dün de sürdü. Yurttaşların tepkilerini hiçe sayarak faaliyetlerini sürdüren Limak, AKP’nin de desteğiyle ormandaki kıyımına devam etti.

Dün sabahın erken saatlerinde nöbet alanı kuşatılırken, saat 6.00 sıralarında ağaç kesimi de başladı. Yurttaşların nöbet tuttuğu alanda bulunan ağaçların tamamı kesildi.



Direnişçilerin tepkileri üzerine jandarma ve çevik kuvvet ekipleri, yurttaşları ablukaya aldı. Tazyikli su ve biber gazıyla müdahale eden kolluk kuvvetleri, doğa katliamına karşı nöbet tutanların alana girmesini, alanda bulunanların ise çıkması engellendi.



Tüm gün jandarma ve polis ablukası devam ederken, 24 yaşam savunucusu ise gözaltına alındı. Gözaltı sırasında polisin cop ile müdahale ettiği bir kişinin parmakları kırıldı. Başına darbe alan bir kadın direnişçi ise kafa travması geçirdi. Kolluk kuvvetleri, direnişçilere TOMA'larla tazyikli su sıkarak da müdahale etti.

Hukuksuz uygulamalara tepki gösteren Avukat İsmail Hakkı Tanal, anayasal haklarını anımsatarak yaşananlara isyan etti.