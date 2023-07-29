Akbelen'de direniş devam ediyor: Gözaltına alınan 17 kişi serbest, 4 kişi ifadeye sevk edildi

Akbelen Ormanı'ndaki ağaç kesimine karşı nöbete başlayan yurttaşların direnişi altıncı gününde sürüyor. Sabahın ilk saatlerinde yurttaşlar ablukaya alınırken, ağaç kesimi de başladı. Polis ve jandarma sert müdahalede bulunurken, bir kadın kafa travması geçirdi. Ağaç kesimine engel olmak isteyen toplam 24 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi ifade vermek üzere Milas Jandarma Komutanlığı'na sevk edildi. 17 kişi serbest bırakılırken 3 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Asena TUNCA

Muğla Akbelen’de Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nın kömür sahasını genişletmek için başlayan ağaç kesimine karşı direniş altıncı gününde devam ediyor.

Gözaltına alınan, darbedilen, biber gazı ve tazyikli suya maruz kalan İkizköylüler, direniş alanını terk etmiyor.

Sabahın erken saatlerinde nöbet alanı kuşatılırken, saat 6.00 sıralarında ağaç kesimi de başladı.

Fotoğraf: BirGün | Asena Tunca

Fotoğraf: BirGün | Asena Tunca

Yurttaşların nöbet tuttuğu alanda bulunan ağaçların tamamı kesildi.

Jandarma ve çevik kuvvet polisleri yurttaşları ablukaya aldı, doğa katliamına karşı nöbet tutanların alana girmesi de alanda bulunanların çıkması da engellendi.

Polis ve jandarma yurttaşlara sert müdahalede bulundu. Müdahele sırasında başına darbe alan bir kadın kafa travması geçirdi.

Hukuksuz uygulamalara karşı isyan eden avukat İsmail Hakkı Atal, ekiplere anayasal hakları hatırlattı.

Atal, "Anayasa böyle emrediyor sana, Anayasa'nın 169. Maddesi herkese emrediyor. Ormanlara zarar verecek hiçbir eyleme müsaade edilemez diyor. Siz korumak zorundasınız bu ormanı. Kanunsuz emre itaat etmeyin, ülkeyi çökertiyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma ve polisin ablukası devam ederken, Akbelen'i korumak için direnen 20 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 4'ü ifade vermek üzere Milas Jandarma Komutanlığı'na sevk edilirken 16 kişi serbest bırakıldı.

Akşam saatlerinde yaşanan ikinci müdahalede 4 kişi daha gözaltına alındı. Akşam saatlerinde gözaltına alınan 4 kişiden haluk özsoy serbest bırakıldı. Diğer isimlerin işlemleri ise devam ediyor.

Gözaltı sırasında polisin cop ile müdahale ettiği bir kişinin parmakları kırıldı. Avukat Atal ve avukat Leyla Bilgen de gözaltına alınanlar arasında.

Direne direne kazanacağız!



Akbelen Ormanı'ndaki ağaç kesimine karşı nöbet tutan yurttaşlar, jandarma engeline rağmen mücadeleyi sürdürüyor: Toplam gözaltı sayısı 24'e yükseldihttps://t.co/NEqoUJrUCE pic.twitter.com/svONQ1Ox0b — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) July 29, 2023

Fotoğraf: BirGün | Asena Tunca

Fotoğraf: BirGün | Asena Tunca

Öte yandan, bölgede TOMA ile müdahale başladı. Müdahale sırasında direnişin simge isimlerinden Necla Işık ve ismi öğrenilemeyen bir kişi baygınlık geçirdi.

YURTTAŞLARDAN YOL KAPATMA EYLEMİ

Yurttaşlar Milas-Ören yolunu kapatarak alkışlı eylem yaptı. Ağaç kesimine karşı ses yükselten yurttaşlar, alkışlar eşliğinde "Her yer Akbelen, her yer direniş" sloganları attı.

Burada konuşan bir yurttaş, "Bugün sabahın erken saatlerinde yine nöbet alanımız basıldı. Ormanımızı katlediyorlar ama yılmıyoruz pes etmiyoruz. Tek bir ağaç kalıncaya dek buradayız. Vazgeçmiyoruz. Topraklarımızı madene teslim etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Çevreciler ayrıca kesilen ağaçları taşıyan kamyonları protesto etti.

Kamyonların önünü kesen yurttaşlar, "Katil Limak Akbelen'den defol" ve "Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz" dedi.

Öte yandan, bölgede doğa katliamı devam ederken ağaç kesiminin yapıldığı bölgenin öncesi ve sonrası da görüntülere yansıdı.

Çevrecilerin korumaya çalıştığı Akbelen'de ağaçların kesilmesiyle geriye bu görüntü kaldı:

Fotoğraf: BirGün | Asena Tunca

Fotoğraf: BirGün | Asena Tunca

ALANA GETİRİLEN SEYYAR TUVALETLERE ENGEL

Orman katliamlarını engellemek için alanda bulunan yurttaşlar için alana getirilen seyyar tuvaletler alana sokulmazken kesim işçileri için kamyonlarla getirilen konteynerler alana sokulmaya çalıştı. Yurttaşlar konteynerlerin alana sokulmasına izin vermedi. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ve yurttaşlar duruma tepki gösterdi. Daha sonra konteynerlerin ise başka bir bölgeden alana sokulduğu öğrenildi.

KİMLİK SORGULAMA TEPKİSİ

Akbelen'de yol güzergahı üzerinde sık aralıklarla kimlik ve GBT sorgusu yapılması ve jandarmanın bölgedeki doğa savunucuların isimlerinin listesinin yapılmasına tepki gösteren Mahmut Tanal ise güvenlik güçleri arasında gerginlik yaşandı. Söz konusu uygulamayla insanların fişlendiğini söyleyen Tanal, jandarmadan arama kararlarını istedi. Tanal, belgeyi göstermeyen jandarmanın elinde olan isim listesini istedi. Jandarmanın isim listesini vermek istememesinin ardından Tanal ile jandarma arasında gerginlik yaşandı.