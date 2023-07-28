Akbelen'i yok eden Limak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı 'çevreci' çıktı!

Akbelen'de ağaç kıyımına yol açan Limak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir’in Doğal Hayatı Koruma Vakfı Türkiye Şubesinin üyesi olduğu ortaya çıktı. Akbelen'deki kıyımın ardından harekete geçen vakıf, Özdemir’in mütevelli heyeti üyeliğinden resmi olarak ayrılma işlemlerinin başlatıldığı duyuruldu.

Muğla Akbelen’de Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nın kömür sahasını genişletmek için başlayan ağaç kıyımını sürdüren Limak Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir'in dünyanın en önemli çevre örgütlerinden biri olan Doğal Hayatı Koruma Vakfı Mütevelli Heyeti Türkiye üyesi olduğu ortaya çıktı.

Akbelen'deki kıyım sürerken Özdemir'in Doğal Hayatı Koruma Vakfı üyeliği de "riske" girdi.

halktv.com.tr'de yer alan habere göre, 1975 yılından beri Türkiye'de doğal hayatı koruma mücadelesi veren vakıf konuyla ilgili açıklama yaptı.

PROFESYONEL FAALİYETLERİ VAKFIN İLKELERİ İLE UYUŞMUYOR

Vakfın açıklamasında Ebru Özdemir’in "profesyonel faaliyetlerinin vakfın ilkeleri ile uyuşmadığı", Özdemir’in mütevelli heyeti üyeliğinden resmi olarak ayrılma işlemlerinin başlatıldığı duyuruldu.

Vakfın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir’in profesyonel faaliyetlerinin vakfımızın ilkeleri ile uyuşmaması ve vakıf tüzüğümüze aykırı olması sebebiyle mütevelli heyeti üyeliğinden resmi olarak ayrılma işlemleri devam etmektedir WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) olarak İkizköy-Akbelen Ormanı’nda sürmekte olan maden sahası açma çalışmalarına karşı, sivil toplum paydaşları ve yöre halkının verdiği mücadelenin yanındayız. Maden sahası açma faaliyetlerinin acilen sona erdirilmesi için yetkililerden taleplerimizi dile getirmeye devam edeceğiz."

Limak Holding kömür maden sahasını genişletmek için günlerdir doğayı yok ederken, yöre halkı ve desteğe gelenler kıyımın önüne geçmek için mücadele ediyor.