Kılıçdaroğlu Akbelen'de maden sahasına girdi, jandarma yurttaşlara müdahale etti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, direnişe destek olmak için Akbelen'e geldi. Burada açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Boşuna mı 'Bu beşli çeteler milletin kanını emiyor' diyordum. Bunun için söylüyordum" dedi ve ekledi: "Kemal kardeşiniz sizin yanınızda, hiç endişe etmeyin. Sonuna kadar mücadele edeceğiz." Kılıçdaroğlu ayrıca ağaç katliamının yaşandığı maden sahasına girdi. Yurttaşlar Kılıçdaroğlu ile beraber maden sahasına girmek istedi, gözaltına alınan 3 yurttaştan 2'si serbest bırakıldı.

Aycan KARADAĞ

Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mahallesi’nde yer alan Akbelen Ormanı'nda yeniden ağaç kesiminin başlaması üzerine başlayan direniş sürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da direnişe destek olmak için Akbelen'e geldi. Kılıçdaroğlu'na Akbelen'de CHP Grup Başkanı Özgür Özel ile birlikte MYK üyeleri ile milletvekilleri de eşlik etti.

Kılıçdaroğlu'na eşlik eden MYK üyeleri ve milletvekilleri şöyle: Ali Mahir Başarır, Semra Dinçer, Suat Özçağdaş, Eren Erdem, Ali Gökçek, Gökan Zeybek, Mahmut Tanal, Mustafa Sarıgül, Gizem Özcan, Utku Çakırözer, Mehmet Tahtasız, Barış Karadeniz, Sibel Suiçmez, Elvan Işıkgezmiş, Hüseyin Yıldız, Aşkın Genç, Süreyya Öneş Derici, Cumhur Uzun, Orhan Sarıbal, Namık Tan.

Yurttaşlar, Kılıçdaroğlu'nu "Direne direne kazanacağız" sloganı ile karşıladı.

Beraberindeki heyet ile buraya gelen Kılıçdaroğlu, yurttaşların açıklamalarını dinledi.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Sizi ve verdiğini mücadeleyi takip ediyorum. Buraya geliş nedenim davayı yeni öğrendiğim için değil, sizin derdinizi anlatmanıza imkan tanımak için... Benim Ankara'da konuşmamın bir önemi yok, sizin burada konuşmanız önemli, sizin derdinizi anlatmanız önemli. Çünkü derdi yaşayan sizlersiniz, sorunu yaşayan sizsiniz, mağdur olan sizsiniz" ifadelerini kullandı.

"BİR AVUÇ ÇETE BUNU BİLMİYOR"

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Bu ağaç, bu çam sadece sizin ağacınız değil, 85 milyonun ağacıdır bu ağaç... Bu ağacın ömrü bizden çok daha fazladır. Ama bu ülkede ormanda ne olduğunu, ormanda yaşamanın ne olduğunu, ekosistemi, bütün bunların hepsini bilen birisiyim."

"Ağacı kestiğinizde suyu kesmiş olursunuz. Ağacı kestiğinizde tabiatı öldürmüş olursunuz. Ağacı kestiğinizde oksijeni bitirmiş olursunuz" diyen Kılıçdaroğlu, "Bütün dünya bunu biliyor ama bir avuç çete bunu bilmiyor. Ben boşuna mı beşli çete diyordum. Boşuna mı 'Bu beşli çeteler milletin kanını emiyor' diyordum. Bunun için söylüyordum."

"TEKRAR GELECEĞİM"

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Türkiye'nin hangi coğrafyasına gitseniz benzer olaylar var. Ama siz direniyorsunuz. Kemal kardeşiniz sizin yanınızda, hiç endişe etmeyin. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Sizin mücadeliniz sıradan bir mücadele değil. Sizin mücadele hak mücadelesidir. Hak mücadelesi koleftif bir mücadeledir. Ben bu davayı sonuna kadar izleyeceğim. Buraya tekrar geleceğim."

YURTTAŞLAR İSTEDİ, KILIÇDAROĞLU MADEN SAHASINA GİRDİ

Kılıçdaroğlu, açıklamasının ardından arabaya bindi. Yurttaşlar burada “Arabaya değil, barikata” sloganlarını atarak Kılıçdaroğlu'na ağaç katliamının gerçekleştirildiği maden sahasının önüne gidilmesini istedi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra ağaçların kesildiği maden sahasına girdi.

3 YURTTAŞ GÖZALTINA ALINDI

Kılıçdaroğlu'nun bir heyet ile birlikte girdiği maden sahasına yurttaşlar da eşlik etmek istedi.

Jandarma, yurttaşlara biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Müdahalede 3 yurttaş gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 3 yurttaştan 2'si serbest bırakıldı.

MAHMUT TANAL İLE YURTTAŞLAR ARASINDA GERGİNLİK

Kılıçdaroğlu'nun beraberindeki heyette yer alan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile yurttaşlar arasında tartışma çıktı. Tanal, kendisine "Bizim sayemizde kazanacaktınız, iyi ki kazanmamışsınız" diyen yurttaşa, "AKP’nin ekmeğine yağ sürüyorsun. Sen AKP’nin provokatörüsün" karşılığını verdi. Yurttaşlar, Tanal'ın bu sözlerine tepki gösterdi.

Tanal, yaşanan tartışma üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tanal açıklamasında, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP Heyetinin Akbelen’de bulunmasından rahatsızlık duyan birtakım siyasi oluşumların mensupları, “asker ve polis savunuculuğu yaptığım” yönünde bana sataşmada bulundu" dedi.

SOL PARTİ'DEN AKBELEN DİRENİŞİ'NE DESTEK

SOL Parti de bugün Akbelen Direnişi’nde destek olmak için direniş alanına geldi.

SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi İlknur Başer yaptığı açıklamada, “Toprağına, ormanına, doğasına sahip çıkan Akbelenlileri ve İkizköylüleri hep birlikte alkışlayalım. Teşekkür ediyoruz onlara. Tüm Türkiye’miz, çocuklarımız ve geleceğimiz için hepsinin ellerinden öpüyoruz. Akbelen Ormanı’nı koruyan İkizköylülere teşekkür edilmesi gerekirken, maalesef bugün, jandarmanın biber gazları ve joplarıyla karşı karşıya geliyorlar. Her zaman bizi düşmanı dışarıda aramamız gerektiğiyle telkin ettiler. Oysa doğa, tarım, toprak, yaşam ve insan düşmanları maalesef ki başımızda” dedi.

Başer, şunları dile getirdi: “Bir ülke düşünün ki halk ormanını, toprağını ve doğasını korumak için savaşırken; iktidar ise şirketlere bu ormanları altın tepsiyle sunuyor. Bu ülke halkı, köylüleri ve doğası bunu hak etmiyor. İşte bugün Akbelen’de İkizköylüler, direnenler tarih yazıyor. Çocuklarımız asla sizin yazdığınız bu tarihi unutmayacak ve bunun önünde saygıyla eğilecekler. Toplumsal muhalefet burada, esas muhalefet burada. Akbelen’de direnenlerdir esas muhalefet. O yüzden tekrar, “direne direne kazanacağız” diyen, doğasına sahip çıkan Akbelenlileri alkışlayalım. İnce Memed’ler kazanacak, Hatice’ler kazanacak. Limak değil, Akbelen kazanacak.”