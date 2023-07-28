Akbelen'e giden CHP'li Mahmut Tanal ile yurttaşlar arasında gerginlik: Tanal'dan açıklama geldi

Akbelen'de giden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun beraberindeki heyette yer alan CHP'li Mahmut Tanal ile yurttaşlar arasında tartışma çıktı. Tanal, kendisine ""Bizim sayemizde kazanacaktınız, iyi ki kazanmamışsınız" diyen yurttaşa, "AKP’nin ekmeğine yağ sürüyorsun. Sen AKP’nin provokatörüsün" karşılığını verdi. Mahmut Tanal, yaşananlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile beraberindeki heyet, ağaçların kesildiği ve yurttaşların direnişini sürdürdüğü Akbelen Ormanı'na gitti.

Kılıçdaroğlu, Akbelen'de yurttaşları dinledikten sonra açıklamalarda bulundu ve daha sonra aracına bindi.

Yurttaşlar burada “Arabaya değil, barikata” sloganlarını atarak Kılıçdaroğlu'na ağaç katliamının gerçekleştirildiği maden sahasının önüne gidilmesini istedi. Kılıçdaroğlu, daha sonra ağaçların kesildiği maden sahasına girdi.

Bu sırada Kılıçdaroğlu'na eşlik eden heyette yer alan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile yurttaşlar arasında tartışma çıktı.

Bir yurttaş, Tanal'a yönelik "Bizim sayemizde kazanacaktınız, iyi ki kazanmamışsınız" dedi.

Tanal ise yurttaşa yönelik, "AKP’nin ekmeğine yağ sürüyorsun. Sen AKP’nin provokatörüsün" karşılığını verdi.

Eylemciler, Tanal'ın bu sözlerine tepki gösterdi.

CHP milletvekili Mahmut Tanal kendisine tepki gösteren vatandaşa:



"Sizin yüzünüzden iktidarı kaybettik sen AKP'nin provokatörüsün" #AkbeleneDokunma pic.twitter.com/1lSX73UF9p — Hakan Tosun (@HakanTosunn) July 28, 2023

MAHMUT TANAL'DAN AÇIKLAMA

Mahmut Tanal, yaşanan tartışma üzerine sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Tanal açıklamasında, "Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP Heyetinin Akbelen’de bulunmasından rahatsızlık duyan birtakım siyasi oluşumların mensupları, “asker ve polis savunuculuğu yaptığım” yönünde bana sataşmada bulundu" dedi.

Mahmut Tanal'ın açıklaması şöyle:

"Bugün Muğla İkizköy halkının direnişine destek için gittiğimiz Akbelen Ormanı’nda tatsız bir hadise yaşadık. Şöyle ki: Yetkililerle, jandarmayla görüşerek, demokratik eylem hakkını kullandığı için gözaltına alınan doğa aktivistlerinin serbest bırakılmasını sağladık. Akabinde alanda vatandaşlarla sohbet ederken “Hak mücadelesi veriyorsunuz. Sizi askerlerle, polisle karşı karşıya getiren AKP iktidarıdır” şeklinde değerlendirmede bulundum.

İktidarın, özel şirketin rantının korunması için günlerdir beklettiği güvenlik güçlerinin de gidişattan memnun olmadığını, onların da mağdur edildiğini anlattım. Bunun üzerine Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki CHP Heyetinin Akbelen’de bulunmasından rahatsızlık duyan birtakım siyasi oluşumların mensupları, “asker ve polis savunuculuğu yaptığım” yönünde bana sataşmada bulundu.

Sosyal medyada “CHP Milletvekili Mahmut Tanal’dan, Akbelen’de kendisini eleştiren vatandaşa: ‘Sizin gibi insanlar yüzünden iktidarı kaybettik. AKP’nin provokatörüsün.’ başlığıyla paylaşılan videonun perde arkası bundan ibarettir."