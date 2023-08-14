Akbelen'de jandarma seyyar tuvaletlerin önüne barikat kurdu, Kılıçdaroğlu tepki gösterdi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Akbelen'de yurttaşların kullanımını engellemek için jandarma tarafından seyyar tuvaletin önüne barikat kurulmasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Vatandaşlarımızın en temel ihtiyaçlarını dahi giderememesi için, başlarına jandarma dikmek asla kabul edilemez!" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Akbelen'de tuvalete jandarma nöbeti' haberini paylaşarak tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, Karar gazetesinin "Tuvalete jandarma nöbeti: Devletin görevi bu mu" başlıklı haberini paylaştı.

Haberde, "Akbelen'de yine utandıran manzara... Jandarma, eylemcilerin kullanımını engellemek için seyyar tuvaletlerin önüne barikat kurdu. Amaçları bir ormanın katledilişini protesto etmek olan vatandaşa yönelik 'eziyet' tepki çekti. Devletin asli görevinin, anayasal hakkın kullanımını engellemek değil tam tersine güvence altına almak olduğu hatırlatıldı" ifadelerine yer verildi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akbelen ormanlarında vatana sahip çıkmak için mücadele eden vatandaşlarımızın en temel ihtiyaçlarını dahi giderememesi için, başlarına jandarma dikmek asla kabul edilemez! Bu, hem korkunç bir baskıdır hem de böyle bir emir vermek köklü Jandarma Teşkilatımıza büyük saygısızlıktır" tepkisini gösterdi.