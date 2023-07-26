Akbelen'de Limak'a karşı direniş | Yaşam savunucuları abluka altına alındı: Bir gözaltı!
Akbelen Ormanı'nda Limak'ın maden genişletmek amacıyla gerçekleştirmek istediği ağaç kesimine direnen yurttaşlar, jandarma tarafından ablukaya alındı. Ağaçlara sarılarak direnişlerini sürdüren yurttaşlar zorla alandan çıkarılırken İkizköy Komitesi’nden Deniz Gümüşel gözaltına alındı. Ağaç kesimini engellemek isteyen yurttaşlar akşam saatlerinde bir kez daha jandarmanın biber gazlı müdahalesine maruz kaldı.
BirGün EGE
Muğla Akbelen Ormanı'nda yandaş Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’ye ait Yeniköy-Kemerköy santralında kullanılacak kömür için arama sahasının genişletme için ağaç kesimine karşı yurttaşların direnişi sürüyor.
Sabahın ilk ışıkları ile beraber yaşam savunucuları ormandaki tahribatı görmek için kesim alanına girdi. Yurttaşlar, korumak istedikleri ağaçların gövdelerine sarıldı.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yaşanan tahribatı ve ağaç kesimini inceleyen yaşam savunucuları bir süre sonra alana kesim işçisi taşıyan servislerin önünü keserek oturma eylemi gerçekleştirdi. Alana jandarma komando timleri sevk edildi. Ekipler, yaşam savunucularını alandan çıkardı.
Yurttaşların ağaçlarının kesildiği alana geçmek istemesine jandarma izin vermedi. Jandarma yurttaşa su biber gazı sıkarak alandan uzaklaştırdı. Bu sırada İkizköy Komitesi’nden Deniz Gümüşel gözaltına alındı.
DİRENENLERE BİBER GAZLI MÜDAHALE
Akşam saatlerinde de yurttaşların ağaçların kesildiği alana geçmek istemesine jandarma izin vermedi. Jandarma yurttaşa su biber gazı sıkarak alandan uzaklaştırdı.
Akbelen'de Limak'a karşı direniş sürüyor— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) July 26, 2023
1 kişi gözaltına alındı, jandarma direnen yurttaşlara biber gazıyla müdahale ettihttps://t.co/MyyuihlRmN pic.twitter.com/v3ss53WbL0
Yurttaşlar ise bölgedeki mücadeleyi sürdürüyor.
BAŞKAN ARAS: AKBELEN'E ULAŞMAMIZ ENGELLENMEK İSTENİYOR
Bölgedeki yurttaşlara destek için Bodrum'dan Akbelen Ormanı'na gitmek isteyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçenin çıkışında kimlik kontrolü yapıldığını kaydetti.
Duruma tepki gösteren Aras, "Biz savaşa gitmiyoruz, destek olmaya gidiyoruz" ifadesini kullandı.
Aras Twitter hesabından yayınladığı videoda, şu ifadelere yer verdi:
"Şu an burada uçağa yetişecek olan var, hastanelere gidecek olan var. Biz burada savaşa gitmiyoruz herhalde, destek olmaya gidiyoruz. Asayiş problemi mi yaşatıyoruz? Biz Suriyeliler rahatça dolaşırken bir Suriyeli kadar kıymetimiz yok mu bu memlekette acaba?"
Akbelen'e ulaşmamızı engellemek için, Bodrum çıkışında hiçbir zaman olmayan bir kimlik kontrolü uygulamasının emrini verenleri kınıyorum. Bu konvoyun içinde kimliksiz mülteciler, teröristler yok. Bu konvoyda Bodrum'un seçilmiş Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları, Bodrum'un en önemli sivil toplum kuruluşlarından Bodrum Kent Konseyi'nin Başkanı, hukukçular ve vatandaşlarımız var. Nedir bu zulüm? Kimi korumak için bu zulüm? Yazıklar olsun."
Akbelen'e ulaşmamızı engellemek için, Bodrum çıkışında hiçbir zaman olmayan bir kimlik kontrolü uygulamasının emrini verenleri kınıyorum. Bu konvoyun içinde kimliksiz mülteciler, teröristler yok. Bu konvoyda Bodrum'un seçilmiş Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları, Bodrum'un en… pic.twitter.com/teSIQvBErl— Ahmet Aras (@ahmetarasbodrum) July 26, 2023
AKBELEN’DE İKİ YILLIK DİRENİŞİN ÖYKÜSÜ
2020…. Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerini işleten, Limak Holding ve İÇTAŞ ortaklığındaki YK Enerji, 2020 yılında Akbelen Ormanı’nda 740 dönümlük bölgesini, termik santrallere linyit sağlayan açık maden ocağına katmak için gerekli izinleri aldı. Ancak İkizköylülerin direnişiyle karşılaştı.
17 Temmuz 2021// Orman İşletmesi’nin ağaç kesimine başlaması üzerine İkizköylüler ormanda nöbete başladı. Aynı zamanda projenin iptali için de dava açıldı.
7 Eylül 2021// Muğla 1. İdare Mahkemesi’nde görülen davada ilk keşif gerçekleşti.
1 Mart 2022// Resmi Gazete’de yapılan değişiklikle ‘zeytinlik’olarak kayıtlı alanlarda madencilik faaliyetlerinin önü açıldı.
Mayıs 2022// Hazırlanan bilirkişi raporunda madencilik faaliyetlerinin orman ekosistemini tamamen yok edeceği kabul edildi ama kömürün çıkarılması için Akbelen Ormanı’nın madenciliğe açılması gerektiği savunuldu. Yurttaşlar bu bilirkişi raporuna itiraz etti.
8 Ağustos 2022// Üçüncü bilirkişi keşfi yapıldı.
3 Aralık 2022 // Mahkeme “maden sahası genişletilmesi" için verdiği yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı.
23 Aralık 2022// İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. Dava Dairesi, İkizköylülerin yürütmeyi durdurma kararını kaldırmasına yönelik itirazını reddetti.
26 Haziran 2023//Ağaç kesilmesine direnen Gülören Demir ve Füsun Ergün’ün, jandarmaya mukavemet ettikleri gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı. Demir ve Ergün’e 6’şar ay 20’şer gün hapis cezası verildi. Cezalar 200 gün adli para cezasına çevrildi.
24 Temmuz
Orman yangınları dünyanın büyük bölümünde kabus haline gelmişken Milas’ta ağaç katliamı için harekete geçildi. Akbelen Ormanı’nda nöbet tutanlara jandarma biber gazıyla müdahale etti.