Akbelen'de Limak'a karşı direniş | Yaşam savunucuları abluka altına alındı: Bir gözaltı!

Akbelen Ormanı'nda Limak'ın maden genişletmek amacıyla gerçekleştirmek istediği ağaç kesimine direnen yurttaşlar, jandarma tarafından ablukaya alındı. Ağaçlara sarılarak direnişlerini sürdüren yurttaşlar zorla alandan çıkarılırken İkizköy Komitesi’nden Deniz Gümüşel gözaltına alındı. Ağaç kesimini engellemek isteyen yurttaşlar akşam saatlerinde bir kez daha jandarmanın biber gazlı müdahalesine maruz kaldı.

BirGün EGE

Muğla Akbelen Ormanı'nda yandaş Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’ye ait Yeniköy-Kemerköy santralında kullanılacak kömür için arama sahasının genişletme için ağaç kesimine karşı yurttaşların direnişi sürüyor.

Sabahın ilk ışıkları ile beraber yaşam savunucuları ormandaki tahribatı görmek için kesim alanına girdi. Yurttaşlar, korumak istedikleri ağaçların gövdelerine sarıldı.

Şirketin çalışma yaptığı bölgenin son hali

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yaşanan tahribatı ve ağaç kesimini inceleyen yaşam savunucuları bir süre sonra alana kesim işçisi taşıyan servislerin önünü keserek oturma eylemi gerçekleştirdi. Alana jandarma komando timleri sevk edildi. Ekipler, yaşam savunucularını alandan çıkardı.

Yurttaşların ağaçlarının kesildiği alana geçmek istemesine jandarma izin vermedi. Jandarma yurttaşa su biber gazı sıkarak alandan uzaklaştırdı. Bu sırada İkizköy Komitesi’nden Deniz Gümüşel gözaltına alındı.

DİRENENLERE BİBER GAZLI MÜDAHALE

Akşam saatlerinde de yurttaşların ağaçların kesildiği alana geçmek istemesine jandarma izin vermedi. Jandarma yurttaşa su biber gazı sıkarak alandan uzaklaştırdı.

Akbelen'de Limak'a karşı direniş sürüyor



1 kişi gözaltına alındı, jandarma direnen yurttaşlara biber gazıyla müdahale ettihttps://t.co/MyyuihlRmN pic.twitter.com/v3ss53WbL0 — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) July 26, 2023

Yurttaşlar ise bölgedeki mücadeleyi sürdürüyor.

BAŞKAN ARAS: AKBELEN'E ULAŞMAMIZ ENGELLENMEK İSTENİYOR

Bölgedeki yurttaşlara destek için Bodrum'dan Akbelen Ormanı'na gitmek isteyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, ilçenin çıkışında kimlik kontrolü yapıldığını kaydetti.

Duruma tepki gösteren Aras, "Biz savaşa gitmiyoruz, destek olmaya gidiyoruz" ifadesini kullandı.

Aras Twitter hesabından yayınladığı videoda, şu ifadelere yer verdi:

"Şu an burada uçağa yetişecek olan var, hastanelere gidecek olan var. Biz burada savaşa gitmiyoruz herhalde, destek olmaya gidiyoruz. Asayiş problemi mi yaşatıyoruz? Biz Suriyeliler rahatça dolaşırken bir Suriyeli kadar kıymetimiz yok mu bu memlekette acaba?"

Akbelen'e ulaşmamızı engellemek için, Bodrum çıkışında hiçbir zaman olmayan bir kimlik kontrolü uygulamasının emrini verenleri kınıyorum. Bu konvoyun içinde kimliksiz mülteciler, teröristler yok. Bu konvoyda Bodrum'un seçilmiş Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları, Bodrum'un en önemli sivil toplum kuruluşlarından Bodrum Kent Konseyi'nin Başkanı, hukukçular ve vatandaşlarımız var. Nedir bu zulüm? Kimi korumak için bu zulüm? Yazıklar olsun."

Akbelen'e ulaşmamızı engellemek için, Bodrum çıkışında hiçbir zaman olmayan bir kimlik kontrolü uygulamasının emrini verenleri kınıyorum. Bu konvoyun içinde kimliksiz mülteciler, teröristler yok. Bu konvoyda Bodrum'un seçilmiş Belediye Başkanı, Başkan Yardımcıları, Bodrum'un en… pic.twitter.com/teSIQvBErl — Ahmet Aras (@ahmetarasbodrum) July 26, 2023