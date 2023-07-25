Akbelen direnişi: Ağaçları koruyan köylüler hakkında 'kasten yaralama' suçundan işlem yapıldı

Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda açılacak kömür ocağı nedeniyle ağaçların kesilmesine karşı çıktıkları için gözaltına alınan İkizköylüler ve çevreciler hakkında 'görevli memura mukavemet' ve 'kasten yaralama' suçlarından işlem yapıldı. Gözaltına alınan köylüler de kendilerini gözaltına alanlar ile ormandaki ağaçların kesilmesi için emir veren ve ağaçları kesenlerden şikayetçi oldu.

Muğla Akbelen Ormanı'nda açılacak kömür ocağına karşı ağaçları koruyan köylüler ve çevreciler hakkında 'görevli memura mukavemet' ve 'kasten yaralama' suçlarından işlem yapıldı.

Gözaltına alınan köylüler de kendilerini gözaltına alanlar ile ormandaki ağaçların kesilmesi için emir veren ve ağaçları kesenlerden şikayetçi oldu.

Muğla’nın Milas ilçesindeki Akbelen Ormanı’nda açılmak istenen kömür ocağına karşı İkizköylülerin doğa nöbeti tuttuğu alana sevk edilen jandarma ve TOMA, 8 kişiyi gözaltına almış 4 kişiyi ise yaralamıştı.

Bölgede ağaçlar kesilmeye başlanmıştı.

Gözaltına alınan köylüler ve çevreciler hakkında 'görevli memura mukavemet' ve 'kasten yaralama' suçlarından işlem yapıldı.

"KAMU GÖREVLİLERİNDEN ŞİKAYETÇİYİM"

Gözaltına alınan köylülerden biri, emniyete verdiği ifadede şunları söyledi:

“Ormanda yangın çıkmaması ve ağaçların kesilip zarar görmemesi için orman girişindeki özel mülke ait tarlada kurulan çadır nöbetinde zaman zaman kalırım. Nitekim dün gece, yani 23.07.2023 gecesi de gönüllü olarak nöbet alanında kaldım. Bugün, yani 24.07.2023 günü sabah saat 05:30 sıralarında orman alanına jandarma personeli ile birlikte kesim elemanları geldiler ve jandarma nezaretinde ormana kesim için girdiler. Henüz davamız bitmeden ormandan ağaç kesilmesi hukuka aykırı olduğundan, bu konuda haklı itirazımızı dile getirmek ve bilgi almak için saat 15:00 sıralarında jandarma barikatına yaklaştık ve görevlilere ormanın kesilmesinin yasa dışı olduğunu söyleyerek ormanın kesilmesinin engellenmesini istedik."

"Ormanı savunmak anayasal hakkımızdır ve devletin de görevidir. Ben, hiçbir görevliye fiziki müdahalede bulunmadım, görevini yapmasına engel olmadım. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak Anayasa tarafından güvence altına alınan haklarımı kullandım. Anayasal hakkımı kullanırken jandarma ekipleri tarafından hukuksuzca jandarma arabasına alındım, bu sırada bana herhangi bir zor kullanılmadı. Ancak saat 15:00 sıralarında yakalanmama rağmen bu saate kadar hukuksuz şekilde hürriyetimden yoksun bırakıldığım için görevini kötüye kullanan kamu görevlilerinden şikayetçiyim. Ayrıca Akbelen Ormanı’nda kesim için emir veren ve ormanı kesenlerden de şikayetçiyim.”