Akbelen direnişine engel: 500 metre arayla arama noktaları oluşturuldu

Muğla Akbelen Ormanı'nda YK Enerji’ye ait Yeniköy-Kemerköy santralında kullanılacak kömür için arama sahasının genişletme planına karşı mücadele veren İkizköy halkına destek olmaya gelen yurttaşlara engel olunmaya çalışılıyor. Akbelen Ormanı'na 10 kilometre mesafede 500 metre arayla koyulan arama noktaları sebebiyle araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Muğla Akbelen Ormanı'nda İkizköy halkına destek olmaya gelen yurttaşlara engel olunmaya çalışılıyor.

Akbelen Ormanı'na 10 kilometre mesafede 500 metre arayla koyulan arama noktaları sebebiyle araçlar uzun kuyruklar oluşturdu.

2019 yılından bu yana Akbelen Ormanı'na Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’nin kömür madenine karşı çıkan yurttaşlara dün (24 Temmuz Pazartesi) sabah saatlerinde jandarma müdahale etmişti. Ayrıca bölgeye TOMA sevk edilmişti.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Bölgede ormanı korumak isteyen yurttaşlara müdahale eden jandarma aralarında avukat İsmail Hakkı Atal, İkizköy Çevre Komitesi’nden Hasan Yorulmaz ve MUÇEP'den Fidan Eroğlu'nun da bulunduğu 8 kişinin gözaltına almış, jandarma müdahalesi sonrasında ise dört kişi yaralanmıştı.

Akbelen'de yaşanan jandarma müdahelesi çokça kesim tarafından tepki toplamış, çok sayıda STK, yurttaş ve siyasi parti temsilcisi İkizköy halkı ile dayanışma için bölgeye gitmişti.

Öte yandan Muğla Barosu Yönetim Kurulu üyelerinin Muğla İdare Mahkemesi'nde orman kesim çalışmaları hakkında ikinci bir dava açacağı kaydedildi.