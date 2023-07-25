Tarkan'dan Akbelen'e destek: Doğayı rahat bırakın artık

Sanatçı Tarkan, Akbelen Ormanı'ndaki ağaçların kesilmesine sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Köylülere destek veren Tarkan, "Doğayı rahat bırakın artık. Doğasına sahip çıkmaya çalışan bu güzel insanları da üzmeyin" ifadelerine yer verdi.

Sanatçı Tarkan, Muğla’daki Akbelen Ormanı’nda ağaçların kesilmesine karşı çıktıkları için yine jandarmanın müdahalesine uğrayan köylülere destek vererek, doğa katliamına tepki gösterdi.

Milas Akbelen Ormanı’na dün sabah saatlerinde askerler ve TOMA ile giren YK Enerji ekipleri, ağaçları kesmeye başladı. Kesime karşı çıkan köylülere Jandarmanın gazlı müdahalesinde 8 kişi gözaltına alındı, 4 kişi gazdan etkilendi.

Tarkan da, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile Akbelen Ormanı'ndaki ağaçların kesilmesine tepki gösterirken, kesime karşı çıkan köylülere de destek vererek, "Doğayı rahat bırakın artık. Doğasına sahip çıkmaya çalışan bu güzel insanları da üzmeyin" paylaşımı yaptı.

Twitter hesabından paylaşım yapan Tarkan, şu ifadeleri kullandı:

"İklim krizi her gün daha şiddetlenirken, bize kırmızı alarmlar verirken, dünya her gün daha yaşanmaz bir yere dönüşürken rant için ormanlar kesilmeye devam ediliyor. Aklım almıyor.

Ne için? Para için. Doyun artık. Doğayı rahat bırakın artık. Doğasına sahip çıkmaya çalışan bu güzel insanları da üzmeyin, mağdur etmeyin, duyun artık. #AkbeleneDokunma #DoğayaDokunma"