Akbelen'de valilik kararı tanınmadı: Yurttaşlar tepki gösterdi, ağaç kesimi durduruldu!

Akbelen'de yurttaşlar, Muğla Valiliği'nin "Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar sona ermiştir" açıklamasına rağmen ağaç kesiminin devam ettiğini fark etti. Kesimin yapıldığı alana tırmanmak isteyen yurttaşlara jandarma engel oldu. Yurttaşlar ağaç kesimine tepkisinin ardından kesim işlemi durdu.

Asena TUNCA / MUĞLA

Muğla Akbelen’de Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nın kömür sahasını genişletmek için başlayan ağaç kesimine karşı direniş sürüyor.

Gözaltına alınan, darbedilen, biber gazı ve tazyikli suya maruz kalan yaşam savunucuları, direniş alanını terk etmiyor.

Muğla Valiliği, geçtiğimiz gün yağtığı açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar sona ermiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Bölgedeki yurttaşlar, Muğla Valiliği'nin açıklamasına rağmen alanda ağaç kesimi gerçekleştirildiğini fark etti. Bunun üzerine yurttaşlar, kesim yapan alana tırmanmaya çalıştı. Jandarma, yurttaşlara engel olurken, kolluk güçleri kesim yaptığı iddia edilen kişinin budama yaptığını ve o kişileri görmediklerini savundu.

YURTTAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Yurttaşlar, ağaç kesimine ilişkin makine seslerini duymasının ardından ormanlık alana tırmandı. Jandarma yurttaşları engellerken 'Biz kimseyi görmedik' dedi.

Yurttaşlar ise "Kimseyi geçirtmiyorsunuz, bunu mu görmediniz" diyerek tepki gösterdi.

Yurttaşların tepkisi sonucu kesim durduruldu.

Öte yandan valilik kararına rağmen ağaç kesme işlemi yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı öğrenildi.

VALİLİK "ÇALIŞMALAR SONA ERDİ" DEMİŞTİ

Muğla Valiliği, Milas ilçesinde 24 Temmuz'da Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmaların sona erdiğini bildirmişti.

Valilikten yapılan açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınmış ruhsat, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan ÇED belgesi, mevzuat gereği alınması gereken diğer kurum görüşleri doğrultusunda; Yeniköy Kemerköy termik santralleri için şirketin uhdesinde bulunan sahaya elektrik üretiminde kullanılmak üzere ilave kömür madeni işletme izni verildiği belirtilmişti.

Açıklamada, "Bu kapsamda yapılması gereken işlemler için 24 Temmuz 2023'te Orman Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan çalışmalar bugün itibarıyla sona ermiştir" ifadesi kullanılmıştı.