Akbelen ormanı için direnen bölge halkına Samsun'dan destek

Samsun Çevre Platformu (SAMÇEP) bugün düzenlediği basın açıklaması ile Muğla Milas'a bağlı İkizköy'de kömür sahasını genişletmek için ağaçların kesilmesine tepki göstererek bölge halkının yanında olduklarını açıkladı.

Milas’a bağlı İkizköy’de bulunan Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’nin kömür maden sahasını genişletmek için ağaç kesimine karşı bölge halkının mücadelesi sürüyor. Samsun Onur Anıtı önünde bugün bir araya gelen SAMÇEP üyeleri basın açıklaması ile İkizköy'de direnen vatandaşlara destek oldu.

"DEVLET, OLANCA GÜCÜNÜ AKBELEN'E YIĞDI"

SAMÇEP sözcüsü Mehmet Özdağ şunları söyledi:

"Onurlu mücadele yürüten arkadaşlarımıza şiddet uygulamak ve gözaltına almak kabul edilemez bir durumdur. Saldırıyı kınıyoruz. Hazır söz şiddetten açılmışken 2 dakika önce Bafra’da bir hekime bir sağlık emekçisine silahlı saldırı girişimi olduğunu haber almış bulunmaktayız. Herhangi bir yaralanma olmamasına rağmen, hazır şiddeti kınamışken bu sağlıkta şiddeti de bir kez daha kınıyoruz…

Akbelenliler artık köylerini, tarlalarını, ormanlarını kömüre vermek istemiyor. IC Enerji ve Limak Enerji ortaklığında işletilen termik santrallar yıllardır bölge halkını zehirledi, hasta etti, öldürdü. Akbelenliler daha fazla hasta olmak, topraklarını, ormanlarını kaybetmek istemiyor. Ormandaki canların yok olmasını istemiyor. Akbelelilerin termik santral deneyiminden Kavak Şahin Dağlarına, Tekkeköy ve Çarşamba Ovasına dikkat çekmek isteriz; bugün Akbelen’de yaşananların büyük kısmı Tekkeköy ilçemizde çevre ve halk sağlığı sorunu olarak fazlasıyla yaşanıyor. Eğer biyokütle görünümlü termik santral bir an önce durdurulmazsa çok daha fazla kirlilik, kuraklık, çevre ve halk sağlığı sorunu Yeşil ırmağa kadar olan tüm ovamıza yayılacak. Samsun içme suyunu sağlayan Çakmak Barajı da bundan fazlasıyla etkilenecek. Bugün Akbelen’de yaşananlar kısa süre sonra Kavak Şahin Dağlarına yaşanacak.

"ARTIK SAĞLIKLI BİR ÇEVREDE YAŞAMAK İSTİYORUZ"

İçinde bulunduğumuz cehennem sıcaklarına yol açan iklim değişikliğinin başlıca nedenlerinden olan termik santrallar ve kömür havzalarındaki bu ısrar neden? İnsanlar hayatlarından, yaşam alanlarından, geçim kaynaklarından olurken, orman ekosistemleri yok olurken, enerji şirketleri iktidar eliyle her gün daha da palazlanıyor. Karlarına kar katıyor. Anayasa’ya göre ormanları koruması gereken devlet, kendi eliyle ormanları yok ediyor. Enerji, maden ve inşaat şirketleri ormanlarda, ovalarımızda, meralarımızda kısaca tüm yaşam alanlarımızda kol geziyor. Çünkü yıllardır izledikleri yağmacı, rüşvetçi, akıl dışı gerici politikalar nedeniyle siyasi iktidarın elinde doğamız ve halkımızın emeği dışında paraya çevirebilecekleri bir değer kalmamıştır. Çarşamba Ovasından Akbelen’e, Munzur’dan Cerattepe’ye, Fatsa’dan Bergama’ya, ülkemizin her yanı yangın yeri. Bir yandan hayat pahalılığı ile, zamlarla boğuşan halk, diğer yandan iktidarın yaşam alanlarını, tarlalarını ellerinden almak için yaptıkları saldırılara karşı direniyor. Artık yeter! Bizler sağlıklı bir çevrede yaşamak istiyoruz. İktidara sesleniyoruz; daha fazla yanmak istemiyoruz."