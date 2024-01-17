Akbelen Ormanı yok edildi, yağışlar sele döndü

Buse İlkin YERLİ

Bölgedeki termik santrala hammadde sağlamak için katledilen Akbelen Ormanı’nın önemi ilk yağışlarla ortaya çıktı. Bölgenin tıraşlanması nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı. Ayrıca bölge halkı, şirketin zeytin ağaçlarına zarar verdiğini, Anayasal suç işlendiğini belirtti.

Muğla Akbelen Ormanı'nda yandaş Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji’ye ait Yeniköy-Kemerköy santralına hammadde sağlamak için yapılan ağaç kesimine karşı yurttaşların direnişi sürüyor. 4 yıldır direnen ve son olarak geçen aylarda jandarma kuşatmasına maruz kalan bölge halkı, tüm engellemelere rağmen nöbetine devam ediyor.

Bölgede başta zeytincilik olmak üzere tarımla uğraşan yurttaşların itirazlarının haklı olduğu ilk yağışlarda ortaya çıktı. Dün meydana gelen yağışların ardından tarım alanları sular altında kaldı. Bölge halkı, geçen yıllarda su birikintilerinin oluşmadığını hatırlattı.

BirGün’e konuşan Ahmet Tatar, “Köylüler ile yaptığımız görüşmelerde buna benzer yağışlarda böyle şeylerin oluşmadığını ifade ettiler. Ormanı yok edilen Akbelen’de dinamit patlamaları sürüyor. Çok sayıda evde çatlamalar ve hasarlar oluştu. Özellikle de İsmail Demir'e ait ev ve ağıl ciddi hasarlıdır, yaşamsal risk taşımaktadır. Bu bölgede başta Anayasanın 10 ve 169 maddeleri alenen ihlal edilmiştir...6831 sayılı Orman Kanunu ve 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması ile ilgili kanunun 20. Maddesi açıkça ihlal edilmekte ve suçlar işlenmektedir.. Bu konuda buraya konuşlandırılmış ve halkın can ve mal güvenliğini sağlamakla görevli Jandarma personeli, suç işleyenlere göz yummaktadır” dedi.