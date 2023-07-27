Akbelen Ormanı’nda tüm itirazlara rağmen ağaç kesimi devam ediyor

Akbelen Ormanı'nda, Limak Holding'in ağaçları katletmesine karşı yöre halkının ve desteğe gelen yurttaşların direnişi 4. gününde sürüyor.

Muğla'nın Milas ilçesi İkizköy Mahallesi’nde yer alan Akbelen Ormanı'nda Limak Holding'in ağaçları katletmesine karşı başlayan direniş devam ediyor.

Yeniköy-Kemerköy termik santrallerine kömür temini için bugün kesime erken saatlerde devam edildi.

Evrensel'in haberine göre; dört gündür süren kesim işlemine karşı direnen köylüler ve yaşam alanı savunucuları kesim motorlarının sesiyle güne başladıklarını söyledi.

Jandarmanın kesimi değil kendilerini engellemesine tepki gösteren köylülerden Esra Işık, “İçim yanıyor, uyuyamıyorum. Acı çekiyorum. Ben burada yaşıyorum” derken, bir başkası da “Valiliğin ormanlara giriş yasağı var neden engelleniyorsunuz?” diye sordu.

“ÇOCUKLUĞUM YOK OLUYOR, GELECEĞİMİ YOK ETTİNİZ”



Jandarma ise tek hukuksuz olayın köylülerin orman girişinde beklemesi olduğunu öne sürerek, “İşi yavaşlatmaya, engellemeye çalışıyorsunuz” dedi. Jandarmanın bu sözlerine karşı Işık, “Hukuksuz bir işi engellemeye çalışıyoruz, yasal olmayan bir işi engellemeye çalışıyoruz” diye cevap verdi. Işık, “Ağaçlarımız yok oluyor. Burayı sizin korumanız lazım ama biz koruyoruz ve bizi engelliyorsunuz. Benim çocukluğum burada geçirdim. Çocukluğum yok oluyor, geleceğimi yok ettiniz” diyerek tepkisini dile getirdi.

Mahkemenin devam ettiğini söyleyen köylülerin kesimin bir an önce durdurulması gerektiğini ifade etti.