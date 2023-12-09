Akbelen’de büyük buluşma: "Biz köyümüzü, suyumuzu istiyoruz"

Muğla’nın Milas ilçesinde köylülerin ve yaşam savunucuların Akbelen Ormanı'nın katledilmesine karşı başlattığı mücadele için bugün toplanma çağrısı yapıldı. Köylüler ve yaşam savunucularının nöbet tuttuğu önceki alanda jandarma karakolu kuruldu. Adalet Nöbeti yeni bir alana taşındı. Toplanma çağrısına destek için Bodrum'dan gelen araç jandarma tarafından engellendi. HEDEP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç ve milletvekilleri İbrahim Akın ve Burcugül Çubuk da bölgeye geldi. Köylüler, "Biz köyümüzü suyumuzu istiyoruz, jandarma defolsun" diyerek tepkisini sürdürüyor.

HABER MERKEZİ

Muğla Milas’taki Akbelen Ormanı’nda Limak Holding ve İÇTAŞ’ın ortak projesi olan YK Enerji’nin termik santralına kömür sağlanması için yaşanan kıyıma karşı başlatılan Adalet Nöbeti devam ediyor.

Köylüler ve yaşam savunucuları, direnişin devam ettiğine göstermek amacıyla bugün yeni nöbet alanında toplanma çağrısı yaptı.

Bölgeyi ablukaya alan jandarma tarafından 'yol kapanıyor' gerekçesiyle köylüler engelleniyor. Yeni nöbet alanında toplanma çağrısı yapan köylülere destek için İzmir ve Bodrum'dan gelen otobüsler kış lastiği olmadığı gerekçesiyle engellendi.

Daha sonra İzmir'den gelen aracın geçişine izin verilirken Bodrum aracı jandarma tarafından bekletiliyor. Köylüler ve yaşam savunucuları, jandarmanın karakol kurduğu eski nöbet alanına kadar 'ekokırım suç mahalli' şeridi çekti.

Öte yandan bölgeye Halkaların eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, HEDEP Milletvekilleri İbrahim Akın ve Burcugül Çubuk da geldi.

Direniş alanında açıklama yapan köylülerden biri, "Akbelen'de 3 haftadır yiyip bitiren kepçelere, kamyonlara, patlayan dinamitlerin önüne barikat kursunlar. Yeter artık. Burada insanca yaşam istiyoruz.İnsanca onurlu bir yaşam istiyoruz. Köylünün tarım alanına zaten bir jandarma karakolu kurdular. 3 ay evlerimiz abluka altında durdu. 3 ay gözetim altında durduk ama yine bu mücadeleyi bırakmadık, bırakmayacağız. Ölmek var, dönmek yok bu yoldan" diyerek jandarmaya tepki gösterdi.

Bir diğer direnişçi ise, "TOMA, jandarma istemiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Jandarma milletin, köylünün yanında olsun Limak'ın değil. Kara para çevirenler bir gün onlarda yanacak. Niçin TOMA'lar burada duruyor? Biz burada vatanımızı, köyümüzü koruyoruz. İhanet etmiyoruz. Yeter, artık düşsünler yakamızdan" ifadelerini kullandı.

Alanda açıklamalarda bulunan Tülay Hatimoğulları Oruç ise şunları söyledi:

"Ağacına sımsıkı sarılan, "ben buradan gittikten sonra bu ağaç benim torunlarıma kalmalı" diyen Zehra anamızı sizleirn huzurunda bir kez daha selamlıyorum. Meclis'te Akbelen'i görüşmek için çağrıda bulunmuştuk. Oradaki toplantı gerçekleşti. Ama direniş kendini öyle bir örgütlerki o gün bunun bir örneğini de o gün parlamentonun bahçesinde gördük. Çünkü Akbelen'in sesini Hatay'daki depremzedeler duymuştu. Dikmece köylülerinin direnişinin ruhu o parlamentonun bahçesinde aslında çok önce birleşmiş olan mücadele ruhu fiziken de yan yana geldi. Dikmece köylüleri siz değerli halkımız gibi ağacına sahip çıkmak için mücadele veriyordu. Türkiye ve bütün dünya Akbelen'i konuşuyordu o gün."

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