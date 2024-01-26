Akbelen’de çöl yaratıyorlar!

BirGün / EGE

Muğla Milas’ta, Limak Holding ve IC Holding’in ortak iştiraki YK Enerji’nin Akbelen Ormanı’nda yaptığı maden çalışması sonrası orman adeta yok oldu. Direniş nöbetini sürdüren yurttaşlar, önceki gün ifadeye çağrıldı.

Bir zaman Akbelen Ormanı'nda on binlerce ağacın bulunduğu yerde şimdi şirketin iş makineleri dinamitle patlatılan alanlarda kömür ocağı açmak için gece gündüz çalışıyor. Ayrıca geçtiğimiz yaz ayında çıkan olaylar nedeniyle haklarında soruşturma açılan yurttaşlar, dün ifadeye çağrıldı. Soruşturma açılan yurttaşların dosyalarının bulunamadığı ve daha önce verdikleri ifadelerinin kaybolduğu gerekçe olarak gösterildi.