Akbelen’i katleden YK Enerji, gazetelere madencilerin ağzından tam sayfa ilan verdi

Bir haftadır, Muğla Milas'ta bulunan Akbelen'de ağaç katliamını sürdüren YK Enerji, gazetelere madencilerin ağzından tam sayfa ilan verdi. İlan genellikle yandaş basın kuruluşlarında yer alırken, Sözcü gazetesinin de ilana arka sayfasında yer vermesi sosyal medyada tepki topladı.

Muğla Milas’ta Akbelen Ormanı’nda bir haftadır tüm itirazlara rağmen ağaç katliamı yapan YK Enerji, gazetelere işçilerin ağzından tam sayfa ilan verdi.

Ağaç katliamını gerçekleştiren YK Enerji, iktidara yakınlığı ile bilinen Sabah, Takvim, Posta, Milliyet, Hürriyet, Türkiye gibi gazetelere çalışanları adına ilan verdi. Ayrıca bazı gazeteler de ilanı internet sitelerinde de kullandı.

İlanda, ormana sahip çıkmak için yapılan eylemlerin, YK Enerji’de çalışanlara yönelik olduğu izlenimi verilmeye çalışıldı.

Öte yandan söz konusu ilanın Sözcü gazetesinde yer alması ise sosyal medyada büyük tepki topladı.

burada başka bir ahlaksızlık daha var. şirketin çalışanların adına ilan vermesi ve onların ağzından kendi reklamını yapması https://t.co/bdLYbzqtIF — fatih yaşlı (@fatih_yasli) July 30, 2023

Sözcü gazetesi manşetinde ise "Bu ağaçlar bizim bu analar bizim" başlığıyla Akbelen Direnişi'ni haberleştirdi.

Manşetten #Akbelen direnişini savunurken arkaya tam sayfa maden şirketinin "gizli" reklamını alan ahlaksızlığı da unutmayacağız! pic.twitter.com/NeduUVw8Yg — A. Deman Güler (@demanguler) July 30, 2023

İlanda madencilerinden ağzından şu ifadeler yer aldı:

"Bizler 35 yıldır, evlerimize ekmek götürmek ve ailelerimize bakmak için gece gündüz demeden çalışan enerji ve maden işçileriyiz. Milas'ta ülkemizin enerjisine enerji katmak için yer altı zenginliğimizi değere dönüştüren emekçileriz. Evleri, okulları, hastaneleri, turizm tesislerini, yolları; ülkemizin dört bir yanını aydınlatan eller bizde. Işığın yandığı her evde bizlerin emeği ve alın teri var. Maden sahalarını rehabilite eden, yeniden ormana, zeytinliğe dönüştüren, 3 milyon fidanı toprakla buluşturan, can suyunu veren bizleriz. Hem çocuklarımızın hem de ülkemizin geleceği olan santraller ile ilgili bizim de söyleyecek sözümüz var. Bu sese kulak verin! Ekmek teknemiz santrallere sahip çıkmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz. Kendi geleceğimizi, ülkemizin kaderini başkalarının belirlemesine izin vermeyeceğiz. Bizler; Bu toprakların çocuklarıyız. Bu bölgenin insanlarıyız. İkizköy'ün, Çamköy'ün, Dereköy'ün, Türkevleri'nin, Milas'ın YK Enerji emekçileriyiz."