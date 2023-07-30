AKP, Akbelen'i katleden YK Enerji’ye dolara endeksli teşvik veriyormuş

CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, AKP'nin Muğla Milas Akbelen'de ağaç katliamı yapan YK Enerji'ye 1 milyar 14 milyon 331 bin 32 TL teşvik verdiğini duyurdu. Yavuzyılmaz, söz konusu teşvik tutarının dolara endeksli olduğuna dikkat çekti.

Muğla'nın Milas ilçesindeki Akbelen'de bir haftadır ağaç katliamını sürdüren YK Enerji'nin üretime hazır tutulan elektrik kapasiteleri için aldığı teşvik miktarı ortaya çıktı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, İÇTAŞ-LİMAK ortaklığında olan YK Enerji’ye 1 milyar 14 milyon 331 bin 32 TL teşvik verildiğini açıkladı.

Yavuzyılmaz, Türkiye Elektrik İletim A.Ş’nin (TEİAŞ) verilerini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

AK Parti'nin Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri için IC İÇTAŞ-LİMAK'a ödediği teşvik tutarını tespit ettik.



2018-2023 arasında şirkete ödenen kapasite mekanizması teşvik tutarı: 1.014.331.032 TL



Bu tutar aynı zamanda dolara endeksli!



Kaynak⬇️ https://t.co/2mdvkyNtWn… pic.twitter.com/ky9rNqTJjZ — Deniz Yavuzyılmaz (@yavuzyilmazd) July 29, 2023

“AK Parti’nin Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri için IC İÇTAŞ-LİMAK’a ödediği teşvik tutarını tespit ettik. 2018-2023 arasında şirkete ödenen kapasite mekanizması teşvik tutarı: 1.014.331.032 TL Bu tutar aynı zamanda dolara endeksli!”