Zülfü Livaneli'nden Akbelen'deki direnişçilere destek: Bu ağaçlar yine yeşerir, bu halk yine türkülerini söyler!

Zülfü Livaneli, Akbelen’de Limak’a karşı direnen yurttaşlarla bir araya geldi. Dayanışma mesajı veren Livaneli, "Sizinle iftihar ediyor, sizleri en derin saygılarımızla selamlıyoruz" dedi. Livaneli şöyle devam etti: "Şunu bilsinler; halka inatlaşılmaz. Şu an belki karşı koyabilirler ama bu ağaçlar yine yeşerir, bu halk yine türkülerini söyler. Sizin buradaki onurlu direnişiniz hep hatırlanacak."

Bölge halkı ve yaşam savunucuları, Muğla Akbelen’de Limak Holding ve IC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’nın kömür sahasını genişletmek için başlayan ağaç kesimine karşı direnişini sürdürüyor.

Ülkenin dört bir yanından yaşam savunucuları ve siyasi isimlerin de destek olduğu direnişe bugün sanatçı Zülfü Livaneli de katıldı.

Bölgedeki direnişçilerle dayanışma mesajı veren Livaneli, "Şunu bilsinler; halka inatlaşılmaz. Şu an belki karşı koyabilirler ama bu ağaçlar yine yeşerir, bu halk yine türkülerini söyler. Sizin buradaki onurlu direnişiniz hep hatırlanacak" ifadelerini kullandı.

"TEK NEDEN KAR HIRSI"

Livaneli, şöyle konuştu:

"Haysiyetimizi onurumuzu korumak için buradasınız. Sizinle iftihar ediyor, sizleri en derin saygılarımızla selamlıyoruz.

Doğadaki yangınlar, doğanın dengesinin bozulması, dünyadaki ısınma, fiyatlarda halka zulmeden derecedeki korkunç artış… Hepsi bir tek nedene dayanıyor; lanet olası kar hırsı. İnsanların gözü doymuyor, milyonlarına milyon koyacaklar…

Şunu bilsinler; halka inatlaşılmaz. Şu an belki karşı koyabilirler ama bu ağaçlar yine yeşerir, bu halk yine türkülerini söyler. Sizin buradaki onurlu direnişiniz hep hatırlanacak."