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Mücella Yapıcı'dan Akbelen ve Cudi mesajı

Gezi tutuklusu Mücella Yapıcı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kalbimiz, aklımız Cudi'de yanan, Akbelen'de hukuksuzca kesilen ormanlarımızda..." denildi.

Güncel
  • 29.07.2023 11:12
  • Giriş: 29.07.2023 11:12
  • Güncelleme: 29.07.2023 11:32
Kaynak: Haber Merkezi
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Mücella Yapıcı'dan Akbelen ve Cudi mesajı

Gezi tutuklusu Mücella Yapıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Akbelen'deki doğa katliamına direnenlere selam gönderirken Cudi'de günlerdir süren ve müdahale edilmeyen orman yangınına da dikkat çekti.

Yapıcı, "Geleceğimizin üç beş kuruş için talan edilmesini, yanmasını durdurmak için varıyla yokuyla çırpınan dostlar, güzel bir dünyayı ve bu mücadeleniz var edecek" dedi.

Mücella Yapıcı bundan önce en son 3 Mayıs'ta paylaşım yapmıştı.

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