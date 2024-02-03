Akbelen’i yok edenler öğrencileri kandırmış

Haber Merkezi

Akbelen Ormanı’nı katleden YK Enerji’nin düzenlediği etkinliğe götürülen İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri tepki gösterdi. Kendilerinin sadece üniversitenin 250. Yılı nedeniyle fidan dikimi için götürüldüğünü düşünen öğrenciler, “Oraya varıldığında 740 dönümlük orman arazisini katleden termik santral gezisi olduğu anlaşıldı” dedi.

Koskoca ormanı tüm itirazlara rağmen kömür çıkarmak için yok eden YK Enerji, önceki gün çölleştirdikleri bölgede İTÜ’lü öğrencilerle birlikte fidan dikimi yapıldı. Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu, Rektör Yardımcısı ve Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral, YK Enerji Genel Müdürü Erol Demir ve öğrencilerin katıldığı etkinlik basına servis edildi.

Tartışmaların ardından İTÜ Kulüpleri’nden yapılan açıklamada, öğrencilere yanlış ve eksik bilgi verilerek oraya götürüldükleri ortaya çıktı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “İTÜ kulüplerinin, doğa katliamı yapan yandaş şirketin termik santralına emri vakiyle reklam malzemesi yapılmasını kabul etmiyoruz. Teknik Üniversitesi kulüpleri, ne termik santral destekçisi ne de bu santrala 2018-2023 yıllardır 1 milyar liralık teşvik veren santralın sahibi şirketlerle işbirliği içinde olan iktidarın siyasi propagandasının bir parçası olabilir. İTÜ yönetiminin, öğrencilerin iradesini hiçe sayan bu ve benzeri uygulamalarının karşısındayız. Doğa düşmanı sermaye gruplarına hoş görünmeye çalışan ucuz rant oyunlarına oyuncak olmayacağız. Öğrenci iradesi yok sayılamaz.