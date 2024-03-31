Akçakale'de usulsüz oy kullanılmasına itiraz eden kadın avukat darp edildi

Urfa'nın Akçakale ilçesinde usulsüz oy kullanılmasına itiraz eden kadın avukat H.A. darp edildi. Urfa Barosu, sandık güvenliğinin sağlanması için görevli olan avukatlara ciddi saldırılar gerçekleştirildiğini belirtti.

Urfa'nın Halfeti ilçesinde toplu oy kullanma iddialarının ardından bir usulsüzlük haberi de Akçakale ilçesinden geldi. Urfa Barosu, kırsal Büyüktokaş Mahallesinde usulsüz oy kullanımına itiraz eden kadın avukat H.A.'nın darp edildiğini açıkladı.

Artı Gerçek'in haberine göre; Urfa Barosu'ndan yapılan açıklamada, "Akçakale ilçesi Büyüktokaç köyünde usulsüz oy kullanma işlemlerine itiraz eden kadın meslektaşımız darp edilmiştir. Yaşanan olay hassasiyetle tarafımızca takip edilmektedir" denildi.

Avukatın, bir parti adına sandık başında görevli olduğu belirtildi

'AVUKATLARA YÖNELİK CİDDİ SALDIRILAR GERÇEKLEŞTİRİLİYOR'

Urfa Barosu'ndan yapılan ikinci açıklamada kent genelindeki sandıklarda gözlemci olarak görevli avukatlara yönelik saldırılar gerçekleştirildiği belirtildi. Baro, kolluk kuvvetlerini önlem almaya çağırdı:

"Şanlıurfa il genelinde seçim güvenliğini sağlamak adına gözlemci olarak görevli avukatlarımıza yönelik ciddi saldırı ve hakaretler gerçekleştirilmektedir. Kolluk görevlilerini meslektaşlarımızın can güvenliğini sağlaması için göreve çağırıyoruz. Adil bir seçim için Şanlıurfa Barosu gönüllü avukatları olarak seçim bölgelerini terk etmeyeceğiz."