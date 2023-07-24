Akçakoca'da denize girmek yasaklandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bugün etkili olan lodos nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Düzce'de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Akçakoca ilçesinde meteorolojik uyarılar sonrası lodos etkili oldu. Lodos nedeniyle denizde yüksek dalgalar meydana geldi.

Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için bölgede, ilçede bugün denize girmek yasaklandı.

Bölgede görevli cankurtaranlar, denize girmek isteyenlere uyarıda bulundu. Halk plajlarına denize girişin yasak olduğunu simgeleyen kırmızı bayraklar da asıldı.