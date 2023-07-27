Akçakoca'da denize girmek yasaklandı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı 1 gün süreyle denize girmek yasaklandı.

Düzce'de hava muhalefeti nedeniyle 1 gün süreyle denize girmek yasaklandı.

Kentin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek boğulma olaylarına karşı denize girmek yasaklandı.

Denizde rüzgar ile oluşan dalgalar ve sahillerdeki rip akıntısı tehlikesi nedeniyle denize girmek 1 gün süreyle yasaklandı.

Sabah saatlerinden itibaren sahile gelen az sayıda yurttaşlar da sahilde görevli cankurtaranlar tarafından denize girmemeleri konusunda uyarıldı.