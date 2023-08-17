Akçakoca'da denize girmek yasaklandı

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Düzce'de, o

lumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

Karadeniz'e kıyısı olan Akçakoca'da olumsuz hava koşulları etkili olmaya devam ediyor.

Akçakoca Kaymakamlığı, elverişsiz hava koşulları nedeniyle yaptığı açıklamada, "Denizlerimizde yoğun dalga ve akıntı sebebiyle tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ediyoruz" denildi.

Hoparlörlerle denize girmenin yasak olduğu yönünde uyarı anonsları yapıldı. Ayrıca plajlara yasak olduğunu simgeleyen kırmızı bayraklar asıldı.