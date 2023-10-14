Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
AFAD verilerine göre, Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 11.00'de gerçekleşen depremin derinliği 7,22 kilometre olarak ölçüldü.
Kaynak: AA
Akdeniz'de, saat 11.00'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'deki depremin derinliği 7,22 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 14, 2023
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz
Tarih:2023-10-14
Saat:11:00:04 TSİ
Enlem:34.468 N
Boylam:24.711 E
Derinlik:7.22 km
Detay:https://t.co/2UsIpENEZu@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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