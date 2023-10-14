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Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 11.00'de gerçekleşen depremin derinliği 7,22 kilometre olarak ölçüldü.

Güncel
  • 14.10.2023 11:35
  • Giriş: 14.10.2023 11:35
  • Güncelleme: 14.10.2023 11:37
Kaynak: AA
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Akdeniz'de, saat 11.00'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'deki depremin derinliği 7,22 kilometre olarak ölçüldü.

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