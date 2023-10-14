Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 11.00'de gerçekleşen depremin derinliği 7,22 kilometre olarak ölçüldü.

Güncel 14.10.2023 11:35 Giriş: 14.10.2023 11:35

Güncelleme: 14.10.2023 11:37 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA