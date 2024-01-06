Akdeniz foklarının yaşam alanına otel

Haber Merkezi

Antalya‘nın Gazipaşa ilçesinde, koruma altındaki caretta carettaların yuvalama alanı ve nesli tükenmekte olan Akdeniz foklarının üreme bölgesine beş yıldızlı bir otel yapılması planlanıyor.

Bölge halkı ve yaşam savunucuları, bu projenin hem doğal yaşamı tehdit edeceği hem de halkın kıyılara erişimini engelleyeceği konusunda endişelerini dile getiriyor. Vatandaşlar, 8 Ocak’ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yapılacak olan İnceleme Değerlendirme Komisyonu toplantısında bu projeye yönelik ‘ÇED olumsuz kararı‘ verilmesi için mücadele edileceğini ifade etti.

Yeşilyurt İnşaat‘ın yapmayı planladığı ve Adil Üstündağ‘a ait olduğu belirtilen ‘The Green Park Gazipaşa‘ isimli otelin 122 dekar, yani yaklaşık 17 futbol sahası büyüklüğünde bir alana ve 841 oda, 2 bin 508 yatak kapasiteli olarak inşa edilmesi öngörülüyor. Ancak bu bölge, biyolojik çeşitliliği yüksek olan sahilleri, kum zambakları ve diğer endemik bitkileriyle bilinen ve 1’inci, 2’nci ve 3’üncü derece doğal koruma sit alanları içerisinde yer alıyor.

Gazipaşa Hepimizin Platformu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Kızılin, Kahyalar ve Koru kıyılarını içeren Koruma Amaçlı İmar Planları ve uygulamaları, halkımızın sahillerden yararlanma hakkını sonsuza kadar elinden alacak. Bu planlar, doğal güzelliklerimizi betona boğacak ve sahillerimiz bir daha eski günlerine geri dönemeyecek” dedi.