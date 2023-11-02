Akdeniz her gün sekiz göçmene mezar oldu

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İspanya merkezli mültecilerle dayanışma örgütü Open Arms (Açık Kollar) 2023 yılında her gün en az 8 göçmenin Akdeniz’i geçmeye çalışırken boğularak öldüğünü açıkladı. Evrensel’in haberine göre örgütün açıklamasında, 2014’ten bu yana 28 bin 216’dan fazla yaşamın Akdeniz’in dönüştüğü devasa su mezarlığına gömüldüğü belirtildi.

Açıklamada Akdeniz’de yaşamını yitiren göçmenlerin “hayat kurtarmayı kasten reddeden ve vicdansız diktatör rejimlerin suiistimallerini, işkencelerini ve cinayetlerini finanse etmeye devam eden Avrupa hükümetlerinin ve AB kurumlarının masum kurbanları” olduğu belirtildi.