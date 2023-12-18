Akhisar Demokrasi Güçleri: Özak işçisi yalnız değildir

Akhisar Demokrasi Güçleri, hakları için günlerdir eylemde olan Özak Tekstil işçilerine destek için basın açıklaması düzenledi. Açıklamada, “Özak işçisi yalnız değildir. Başta Özak işçilerinin direnişi ve sınıf dayanışması, emek düşmanı güçlerin oyunlarını bozacak ve işçi sınıfı kazanacaktır” denildi.

BİRGÜN EGE

Urfa'da Hak-İş'e bağlı Öziplik-İş'ten ayrılarak BİRTEK-SEN'de örgütlenen Özak Tekstil işçilerinin işten çıkarma, baskı ve tehditlere karşı başlattığı direnişe destek sürüyor. Direnişin 21’inci gününde Manisa’da Akhisar Demokrasi Güçleri tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi. İlçede Öğretmenler Evi önünde yapılan açıklamayı Dudu Yiğit okudu.



İşçilere yapılan zulmü kabul etmediklerini belirten Yiğit, “Özak Tekstil işçilerinin BİRTEK-SEN Sendikası’nda örgütlenip hakları için mücadele etme ye karar verdiler. Sendika tercihlerinin tanınmasını, BİRTEK-SEN ile masaya oturulmasını istiyorlar. Sendika tercihi nedeniyle işten atılan işçilerin geri alınmasını istiyorlar. Hakları için direnişte geçen süreçteki kayıplarının karşılanmasını istiyorlar. İşçinin hak araması suç mu? Özak Tekstil patronu istiyor diye, Urfa Valiliği işçilerin demokratik haklarını yasaklıyor. Özak tekstil patronu istiyor diye, jandarması, polisi işçilere biber gazı atıyor, tazyikli su sıkıyor. Özak patronu istiyor, müftülük işçilere camii kapatıyor. Özak patronu istiyor, sarı sendika Öziplik-İş işçileri tek tek arayıp tazminat teklif edip direnişi kırmak istiyor. Bu ülke de derebeylik düzenimi var, bir kişi istedi diye işçilere bunca zulüm yapılıyor” diye konuştu.

İŞÇİ SINIFI KAZANACAKTIR

Yiğit şunları dile getirdi: “Özak işçilerine karşı oluşan emek düşmanı cepheye karşı da işçilerin sınıf kardeşleri var. Dünyadan ve ülkemizin her yerinden işçi sendikaları, şubeler platformları, dayanışma mesajları, basın açıklamaları ile sınıf dayanışmasını güçlendiriyorlar. Özak Tekstil işçileri ile basın açıklamamız ve platform bileşenlerinin sağlayacağı maddi destekle Özak işçilerinin yanlarında olduğumuzu ve direnişlerini selamladığımızı buradan söylüyoruz. Başta Özak Tekstil işçilerinin direnişi ve sınıf dayanışması, emek düşmanı güçlerin oyunlarını bozacak ve işçi sınıfı kazanacaktır.”