Özak Tekstil işçilerinin direnişi 22. gününde: BİRTEK-SEN'den referandum çağrısı

Urfa’da sendikalaşma mücadelesi yürüttükleri için işten çıkarılan Özak Tekstil emekçilerinin başlattığı direniş, 22. gününde devam ediyor. Bugün yaptıkları açıklamada, Özak patronu ve Öz İplik-İş Sendikası’nın iddia ve suçlamalarına yanıt veren işçiler, sendikaya referandum çağrısı yaptı.

Şanlıurfa'da Özak Tekstil işçilerinin sendikal haklarını elde etmek ve insanca koşullarda çalışmak talebiyle başlattıkları direnişleri 22. gününe girdi.

Kentte, 1'inci Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan Özak Tekstil'de örgütlü olan Öz İplik İş Sendikası'ndan ayrılarak Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası’na (BİRTEK-SEN) üye olan işçiler, bugün yaptıkları basın açıklamasında, Özak patronu Ahmet Akbalık ve ve Öz İplik-İş Sendikası’nın iddia ve suçlamalarına yanıt verdi. İşçiler, sendikaya referandum çağrısı yaptı.

İş yerinde yaşanan baskı ve mobbinge dikkat çekilen ve Öz İplik İş Sendikası'na tepki gösterilen açıklamada, "Bu iş yerinde kadın işçilere 18-20 saat mesai yaptırdılar. Bir kere bu sendikanın buna karşı çıktığını gören var mı?" diye soruldu. Sendika, parton adına işçileri tehdit etmekle suçlandı: "İşçiye karşı patronun şahitliği yapılıyor!"

İşçiler adına BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen’in gerçekleştirdiği basın açıklaması şöyle:

"Bugün bir çağrı yapacağız. Çok önemli bir çağrı. Bizim haklı olduğumuzu kazanacağımızı biliyorlar. 22 gün boyunca direnişi kırmak için her şeyi yaptılar ama bu işçilerin haklı mücadelesinden vazgeçmeyeceğini gördüler. Şu ana kadar ortaya çıkan tüm veriler bizim lehimize. Korktukları şu; artık bu iş yerinde işçileri keyfi şekilde mesaiye bırakamayacaklar. İşçilerin bayılmasına neden olan üretim baskısını yapamayacaklar. İşçi izin kullanabilecek. İşte bundan korktukları için bu direnişi kırmak ve bu sendikayı içeri sokmamak için her şeyi yapıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar engel olamayacaklar.

Şimdi bir çağrı yapıyorum; Öz İplik İş bir sendika ise eğer iş yeri iradesine ve tercihine saygı duyuyorsanız hodri meydan. Bütün işçileri toplayalım ve önlerine bir sandık kuralım. Sözümüzü söyleyelim kararı işçi versin. Hangi sendikayı tercih edecekler karar işçinin."

Türkmen, iki sendikanın da referandum sonucuna saygı duymasını isteyerek, "Bu iş yerinde hangi sendikanın işçiyi teslim ettiğine işçiler karar versin" şeklinde konuştu.