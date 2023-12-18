Çalıştığı inşaatın 9'uncu katından düşen 52 yaşındaki işçi, hayatını kaybetti

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir inşaatta çalışan 52 yaşındaki işçi, inşaatın 9'uncu katından düşerek hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde inşaatın 9'uncu katından düşen işçi hayatını kaybetti.

Yeşilyurt Mahallesi 2775. Sokak'ta yapımı süren bir apartmanın inşaatında çalışan 52 yaşındaki H.D. henüz belirlenemeyen nedenle 9'uncu kattan zemine düştü.

Mesai arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, H.D'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

İnşaat işçisinin cenazesi, incelemenin ardından morga kaldırıldı.