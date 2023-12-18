Kamu taşeron işçileri kadrolu çalışma istedi

Kamuda taşeron olarak çalışan işçiler, güvenceli ve kadrolu çalışma talebiyle eylem yaptı. İşçiler, iktidarın verdiği ‘kadro’ sözünü tutmamasını protesto etti.

Emek Servisi

Aralarında Kamu Taşeron İşçileri Sendikası üyelerinin de yer aldığı grup, taşeron işçilerin kadroya alınması talebiyle Kadıköy’de eylem yaptı.

Rıhtım’da toplanan farklı iş kollarında çalışan, çeşitli sendikalara üye işçiler, Türkiye’deki tüm belediyelerde, Karayolları Genel Müdürlüğünde ve sağlık sektöründe çalışan taşeron işçilerinin kadroya alınması için çeşitli sloganlar attı. 2018’de yürürlüğe giren 696 sayılı KHK’nın yarattığı mağduriyete karşı bir araya gelen taşeron işçiler, kendilerine verilen kadro sözünün tutulmamasına tepki gösterdi.

Belediyelerde 450 bin taşeron işçinin norm kadro yerine belediyelerin kurduğu şirketlere geçirilmesine tepkili olan işçiler yaptıkları açıklamada, yaklaşık 1 milyon işçinin mağdur olduğunu dile getirdi. Açıklamada şöyle denildi: "'Kamuda taşeron kalmadı, bir milyon işçiye kadro verdik’ söylemi, maalesef, belediye şirket işçileri ve genel idarelerdeki taşeron işçiler ile birlikte, sayıları yine bir milyona yaklaşan mağdur işçi kesimini ortaya çıkarmıştır. Halihazırda kamuoyuna lanse edildiği gibi, kamuda kadro dışı kalan işçi sayısı 90-100 bin değil, belediye şirket işçileri ile birlikte bir milyondur. Dolayısıyla, 4-5 milyon vatandaşı doğrudan ilgilendiren devasa bir mağduriyet ulu ortadadır.” Norm kadro, taban ücret, iş güvencesi, vergi adaleti ve eşit işe eşit ücret talep eden işçiler, Özak Tekstil ve Agrobay işçileriyle de dayanışma içinde olduklarını belirtti.