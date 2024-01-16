Akkuyu'da menenjit ölümleri | Tabip Odası'ndan çağrı: Kaynağı araştırılmalı

Akkuyu Nükleer Santralı'nda çalışan 5 işçinin menenjit salgını nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edildi. Tabip Odası Başkanı Dr. Nesanır, ölen işçilerden birine menenjit teşhisi konulduğunu doğruladı. Muhalefet konuyu Meclis gündemine taşıdı. Ancak Sağlık Bakanlığı'ndan henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Sibel BAHÇETEPE

İnşaatı devam eden Mersin Akkuyu Nükleer Santralı'nda çalışan işçiler arasında menenjit salgını yaşandığı ve 5 işçinin yaşamını yitirdiği öne sürüldü.

Kendilerine 2 vaka konusunda bilgi geldiğini aktaran Mersin Tabip Odası Başkanı Dr. Nasır Nesanır, bir işçiye menenjit teşhisi konulduğunu belirtti. Diğer işçinin testinin negatif çıktığını kaydeden Nesanır, "Ancak bazı durumlarda antibiyotik tedavisine başlanmışsa bu kişinin testi negatif verebilir" dedi.

GİZLENECEK DURUM DEĞİL

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı devam Akkuyu Nükleer Santrali'nde menenjit vakalarının görüldüğü belirtildi.

Konuya ilişkin BirGün'e bilgi veren Mersin'de yaşayan avukat Derya Demir, kendilerine gelen ilk bilgide 5 işçinin öldüğünü ve sayının artma endişesinin yaşandığı belirterek "Hastanede alarm durumunun olduğu ve hastane personelinin de koruyucu ekipman temin edildiği, hatta aşı tedariğinin söz konusu olduğu söylendi. Biz bu bilgileri hastane içinden aldık ancak halen yetkililerden bilgi verilmediği için halen bilgileri araştırıyoruz" dedi.

22 yaşındaki bir işçinin pazar günü yaşamını yitirdiğini ve aile ile temasa geçtiklerini anlatan Demir, şu bilgileri verdi:

"Ölen işçi Urfa Harranlı Mustafa Avşar. Ailesine ulaştık, detayı sorduğumuzda hastane yetkililerinin net bir bilgi vermediğini, gıda zehirlenmesinden kaynaklı yapılan tedavinin kan uyuşmazlığına yol açtığı gibi çok belirsiz, aileyi tatmin etmeyen bir açıklama yapıldığını söylediler. Ama tabi işçi hastaneye kaldırıldığında nükleer santral inşaatı yapımı sırasında işçilere mesajlar çekildiği, mesafe maske kuralına uymaları gerektiği söylenmiş. Durumun ciddi olduğunu düşünüyoruz. Bu halk sağlığı problemi, saklanacak gizlenecek bir durum değil."

Dr. Nasır Nesanır, 22 yaşındaki bir işçinin menenjitten hayatını kaybettiğini belirterek "Bu işçi Nisseria Meningitidis adlı bakterinin neden olduğu Meningokok hastalığından yani menenjitten yaşamını yitirdi. 25 yaşındaki bir işçi daha yaşamını yitirdi. Fakat bunun kan örneği sonucu Ankara'ya gönderildi ve sonuç negatif geldi. Menenjite bağlı bir şey dememiz burada zor. Ancak ilk yaşamını yitiren ve bize gelen bilgi 22 yaşındaki genç menenjitten yaşamını yitirdi. Laboratuvarda da teşit edildi. Fakat 25 yaşındaki işçi de öldü ancak onun sonucu negatif. Menenjit bakterisi ve virüsü görülmedi. Sonucun negatif olması demek menenjit yoktur demekte soru işareti olabilir, çünkü o işçiye anbitiyotik başlamış olabilirler. Bazen anbitiyotik başlanır ve kültürde sonuç negatif çıkar" dedi.

"KAYNAK ARAŞTIRILMALI"

Hastalığın çok yakın temasla bulaştığına dikkat çeken Nesanır "Hastalık solunum yolu ile bulaşabilir ama çok çok yakın temas gerekli. Temasta bulunan sağlıkçıların aşısı, koruyucu antibiyotikleri de anında verilmiş orada sıkıntı olmamış" diye konuştu.

Hastalığın kaynağının araştırılması gerektiğini anlatan Nesanır, özetle şunları söyledi:

"Burada önemli olan kaynak ne, burada en az 10 gün önce virüsü almak gerekir. Bu işçi bu zaman zarfında burada mıydı, eğer oradaysa kaynak orasıdır. Ya da izne gittiyse belki oradan kapıp geldi, bunları kamuoyuyla paylaşmaları gerekir. Menenjit ile karşı karşıya kalındıysa hızlıca tedavi edilmeli. Bulantı, kusma, baş ağrısı gibi belirtisi oluyor. Bu belirtiler diğer hastalık belirtilerine benzediği için ve çok sık karşılaşılmadığı için diğer hastalıklarla karıştırabiliyor. Çok hızlı ve akut gelişen hastalık beyin zarını, omuriliği etkiliyor, virüs kana karışabiliyor. O belirtiler hissedilince hemen müdahale edilmeli. Burada saatlerin bile önemi var. Tabip odası olarak il sağlık ve bakanlık yetkilileri ile görüştük. Aciller, hekimler bilgilendirildi. Antibiyotik alması gereken personele antibiyotikleri, koruyucu tedavileri verildi. Akkuyu'daki personelde de koruma tedbirleri alınmış, yakın teması olanlar için belli protoküller yapıldı."

ÖNLEM ALINDI MI?

Boyun Eğmeyen İlaç Emekçileri de sosyal medya hesabından "Halk sağlığı için sormaya devam ediyoruz. Genç bir işçi menenjitten yaşamını yitirmiş midir? Hastane personeli için temin edilen aşılar ilaç yokluğu nedeniyle yetmemiş midir? Sağlık çalışanlarına aşı bulunamadıysa hangi önlem alınmıştır? Ölü sayısı kaçtır?" diye sordu. DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması istemiyle soru önergesi verdi. Koca, “Akkuyu’da menenjitin yayıldığıyla ilgili neden bir açıklama yapılmıyor” diye sordu.